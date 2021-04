"Hago de malo y luego me quitan": Jared Leto (Joaquín Reyes) habla de la 'mano negra' que elimina sus escenas en el cine

Joaquín Reyes nos trae este lunes a Jared Leto, un actor que se ha puesto en la piel de muchos personajes míticos, como El Jocker.

Hay quien dice que Leto actúa en plan "profundo", ¿está de acuerdo el actor con esta valoración?, ¿es así también en su vida personal? "Sí que hay veces que tengo algunas causas solidarias, muchas veces estoy deseando que haya una catástrofe para ir a ayudar", confiesa el actor, que no sabe cómo frenar su vena solidaria.

También hay quien opina que el actor copia un poco a Johnny Deep a la hora de interpretar... "Estaba bastante bien El Guasón, El Jocker, me acaba de comer un bocadillo de sobrasada", cuenta sobre el rodaje. "Es que te pareces a Alanis Morrisette", apostilla Victoria Martín.

¿Qué le parece que Zack Snyder, el director La Liga de la Justicia, eliminase sus escenas de la película? "No quiero sacar conclusiones precipitadas pero el rodaje fue rapidito, en el corte del bocadillo ya había terminado", confiesa el actor. ¿Le han quitado de alguna película más? "No, pero mi papel favorito es el del vídeo de Asesinato en el Hormiguero Express, ahí lo bordé, no me eliminaron ninguna escena", cuenta.

El actor habla de todos los cambios físicos que ha tenido que asumir para sus papeles: adelgazar, engordar... ¿Piensa que haa una mano negra que está detrás de este boicot a sus escenas? "Yo encima que estoy to' bueno, se debería valorar más que cambie tanto", lamenta el intérprete, que últimamente solo hace papeles de villano."Hago de malo y luego me quitan", exclama.

Leto nos habla también de su grupo 30 Seconds to Mars, con el que hace 4 años que no saca temas. "Queríamos hacer canciones que pareciese que ya las hubieses escuchado antes", cuenta.

