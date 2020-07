Silvia Abril, Saida Benza, Marta Martín y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (30/06/2020)

¡Conectamos con Silvia Abril, una de las mejores cómicas de este país! ¿Cómo lleva la nueva normalidad? "Yo estoy como siempre, surfeando, sin tabla y sin nada", cuenta.

La humorista nos presenta su nuevo proyecto, la película Super Agente Makey, que llega a los cines el próximo 17 de juliO en un autocine. "¡¿Tú me ves a mi haciendo a mi de policía? Pues sí!".

En la peli hay acción, intriga, risas... ¡Y mucho viento en el rodaje! "La noche en la que rodamos una escena de discoteca había tanto viento que temimos por nuestras vidas. Iba todo el equipo con gafas de bucear y pasamontañas, nadie sabia quién era quién. La arena se nos metía por todos lados. Yo pensé 'esto lo van a tener que tirar a la basura' y lo salvaron", cuenta.

¿Tienen ya pensado Andreu Buenafuente y ella cómo van a presentar la próxima gala de los Goya? La ceremonia no ha podido celebrarse este pasado febrero por la crisis del covid así que... ¿Han pensado ya en la próxima edición'. "Si me dejan presentar los Goya por Zoom acepto, es comodísimo, a Andreu le he propuesto sexo por Zoom", bromea. "No sabes los ensayos que hice el año pasado para enseñar ese trozo de culo, genera mucho estrés presentar los goya, si es por Zoom acepto".

Ana Cardo nos trae, un día más, tendencias de las redes que "aparentemente" no sirven para nada. Un vibrador de lenguaa...

¡Última sección de Victoria Martín esta temporada! Esperemos que nuestra hater de cabecera aproveche estos meses para redimirse de sus pecados, porque estos meses no ha dejado títere con cabeza...

Hoy nos habla de su veraneo, que es casi inexistente, pero algún plan sí que tiene... "Ir a la barcas del Retiro, por ejemplo", cuenta. Analizamos también la foto de Rocío Monasterio comiendo Conguitos, pero lo mejor es el comentario de su marido... "Esta noche me lo como todo". La hater nos cuenta ejemplos de cosas que no se pueden decir, como que "unas botas con vestido" te representan. "Lo que te representa de verdad es si tratas mal a un camarero".

¡Conectamos con Saida Benzal y Marta Martín! Las actrices nos presentan 'Por H o por B', la primera comedia española de HBO. ¡Lo cierto es que tiene una pintaza que alucinas! Dos muchachas de Parla se mudan a Malasaña y el cambio... ¡Es fuertecito!

¡Cositas random con Lorena Castell! Hoy Castell se las da de influencer y viene con una gafa grande para tapar el granito que le ha salido en la frente... ¡Trucazo total!

Jaime Caravaca nos recuerda los "extraños sucesos" que han ocurrido durante esa desescalada y nos recomienda "sitios" para ir en esta "relativa" nueva normalidad...

