Delaossa, Lorena Castell, Joaquín Reyes, JJ Vaquero y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (16/06/2020)

Tú no puedes ir a Soria a ver a tu abuela pero los alemanes sí pueden pasarlo teta en Benidorm. Con esta maravillosa distopía que nos ha traído el 2020 comenzamos el programa de este martes.

¡Una auténtica estrella! Joaquín Reyes se transforma en una artista internacional que ha tenido un salseito con nuestro querido presidente del Gobierno Pedro Sánchez... ¡Bienvenida Miley Cyrus!

"En Wrecking Ball salía encaramada a una bola de demolición, de un lado para otro, parecía que destrozaba mi pasado pero en realidad era mi inocencia", confiesa la cantante, que hace años rompió con la imagen de niña Disney que le dio su papel como Hannah Montana. "La fase púrpura es cuando sale la gente que tiene buen fondo. La gente que tiene la mirada turba todavía está en sus casas. Solo sale la gente luminosa, los que no hablan con dobleces".

Miley Cyrus nunca ha tenido malas intenciones, pero tenía que mirar por su carrera y su futuro. "Yo también he tenido mis fases. Empecé como Hannah Montana, a la que asfixié con una almohada, así fue cómo cerré ese tema". "La parte buena eran las anfetaminas, pasas unos días buenísimos. Todo lo que te pongan lo haces. Si tienes un chiquillo con talento lo suyo es que lo explotes", dice exaltado. Aunque luego llegan los pitostes... "Tres o cuatro años buenos le sacas. Se llama la etapa Joselito".

La cantante le escribió a Pedro Sánchez hace unos días por Twitter, agradeciéndole su apoyo al movimiento #BlackLivesMatter y pidiéndole apoyo para asegurar que todo el mundo tenga acceso a tratamientos para el covid19. "No sabía muy bien a quién lo mandaba".

Ana Cardo vino al plató el lunes y se desorientó tanto que parecía que estaba piripi. Por eso mismo la hemos mandado de vuelta para casa, a ver si se ubica un poco con sus realities favoritos.

¡Directamente de la placita a yu! Charlamos con Delaossa, que es de Málaga pero está en Madrid "desescalándose". El rapero acaba de estrenar 'La tour Liffe', que es su nueva mixtape e incluye temas como 'Lejos', una colaboración con Cruz Cafuné. ¿Cómo surgió todo? "Lo conocí cuando fui a Tenerife a tocar, nos enseñamos música y una vez en Madrid nos juntamos y lo hicimos en un rato la verdad".

¿Cómo le ha cambiado la vida desde que se dedica a la música? "Llevo ya bastante tiempo, hago conciertos, pero en la vida personal es lo de siempre". ¿Y cuándo le intentan etiquetar, qué le parece? "Yo hago rap, de siempre, soy rapero, pero pruebo de todo y cada vez soy más atrevido fuera del rap clásico".

En muchos artículos se habla de él como la gran promesa de la música urbana en el panorama español... ¿Cómo se siente?, ¿qué le parece esta valoración? "Al final llevo toda la vida demostrando lo que valgo, la música es la que habla. Como dice Cristiano Ronaldo 'yo hablo en el campo' pues yo hablo en la música", aclara.

Sus letras están basadas en experiencias personales y lo cierto es que la tendencia "de barrio" está muy de moda. ¿Qué piensa de este postureo?, ¿se pasaría él a ser un Cayetano si se mudase a un chalet? "No, nunca".

Su primer trabajo, 'Un perro andaluz', lo grabó dentro de un armario cuando todavía no tenía recursos suficientes para pagarse un estudio. "¡Así empiezan todos los jóvenes!".

"Conmigo lo de 'bailar pegados' era real de manera literal". ¡Puag! Conectamos con Vaquero para que nos cuente unos chistecitos sobre la nueva normalidad, las mascarillas, el gel... ¡Y el misterioso cocodrilo de Valladolid! "¿A qué es una mopa?", advierte.

"Me duele el ojo. No me he podido maquillar". Lorena Castell viene a yu a contarnos sus dramas cotidianos, y es que a la presentadora le ha salido un orzuelo. Y... ¿Qué es exactamente un orzuelo? ¡Lo descubrimos!

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.

VUELVE A VER EL PROGRAMA COMPLETO