Tini Stoessel, El Kanka, Joaquín Spears Reyes y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (27/01/2020)

La cantante Tini ha venido de visita porque está participando en las grabaciones de La Voz, donde hace de asesora de Alejandro Sanz, que es coach en esta nueva edición edición del programa de Antena 3. Además, pronto traerá su show a Madrid y está entusiasmada por conocer a tantos nuevos artistas. ¿Y qué hay de ese rumor que apunta que Rosalía cantará en su cumpleaños? "Sí, se va a coger un vuelo a Argentina", dice. ¿Será la pregunta fake de los guionistas? Mmmm.....

¿Tiene nuevos outfits para la gira europea?, ¿qué significan sus fans para ella? ¡Tini responde las preguntas que sus fans nos hacen con el hastag #TiniEnyu! La cantante tampoco se escapa a nuestro infalible polígrano.. ¡Descubrimos la verdad sobre Tini!

Joaquín Reyes trae a la princesa del pop, Britney Spears, que nos cuenta sus problemas con la justicia. La cantante estaba muy feliz porque se iba a celebrar la vista que determinaría si su padre sigue siendo su tutor legal, pero parece que se ha aplazado... ¡Y Britney sigue sin poder votar, ni conducir...! Todo esto es consecuencia de la "mala conducta" de la intérprete de Toxic en 2007, que desahogó su presión con actitudes contra la prensa que acapararon cientos de titulares. "Me pasé de locuras", dice. "Me hice un busto de turrón blando, una tarde entera", desvela.

"Esperanza Gracia me habla dentro de mi cabeza. Me dice 'no piques entre horas'. Son consejos buenos", cuenta. "También me decían 'mátalos', 'quémalo todo'", confiesa Spears.

¡Un día más tenemos por aquí a nuestro enviado especial, Ventura! El colaborador ha estado informándose sobre la gala de los Goya, que un año más ha intentado no ser lo más aburrido del sábado noche en la televisión. Hubo un par de momentazos que hicieron que los actores y actrices abriesen los ojos... ¿Pablo Alborán con un chupetón?, ¿la actuación de Amaia homenajeando a Marisol?, ¿personas pasando todo el rato por delante de la cámara?, ¿ESTEFANÍAAAAAAAA?

Andrea Compton nos habla de series que tratan la sexualidad, como el éxito de Netflix Sex Education. La joven asegura que cuando ella era joven no había tanta información y se tendía a romantizar las relaciones, así que ahora celebra que se pueda hablar de sexo si tabús. Trata temas como el abuso sexual, el vaginismo, la masturbación... "Es una serie súper necesaria", explica. También nos habla de 'Girls', con Lena Dunham como protagonista. "Cuenta cosas oscuras del sexo, como el sexo que sale mal y el sexo tóxico", cuenta. "Es como Sex Education a lo bestia".

¡Se viene El Kanka, el kankautor por excelencia! "Somos cantautores porque somos autores de nuestras canciones, pero no tiene nada que ver con el imaginario público, más intenso. O sea, se puede ser cantautor y feliz", sentencia.

Hemos visto su Instagram y... ¿Qué pasa con ese vídeo en el que se parece a Loulogio? "No sabía que Loulogio cantaba", le suelen comentar. El cantante nos habla de su tema 'Guapos y Guapas', de las versiones que Amaia hizo de sus temas en Operación Triunfo... "Si no las hubiera hecho no me habrían llamado a mi para ir a darles unos consejos, no doy el perfil", contaba.

"La marca OT tiene poco que ver conmigo y me acercó a un público que en la vida había oído hablar de mi", celebra. El Kanka se va pronto al carnaval de Barranquilla, y asegura que no dejan de proponerse cosas random que nunca se hubiera imaginado... ¿Sigue dando clases de guitarra?, ¿qué le diría a alguien que se quisiera dedicar a la música? "Hay que tener suerte, talento y cosas innatas, pero lo que no falla es currar mucho y picar piedra"

¡Feliz año de la rata! Maya Pixelskaya está celebrando el Nuevo Año Lunar y aunque viene a hablar de videojuegos, quiere recordarle a Bezos que este es su años. "Los videojuegos no son solamente ocio, también enseñan cosas importantes. Los Sims nos enseñaron a no meternos en una piscina sin escalerilla", cuenta. ¿Qué cosas más habremos aprendido?

