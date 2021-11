Vicky Luengo y Adriana Torrebejano visitan 'yu, No te pierdas nada' // YouTube

Vicky Luengo y Adriana Torrebejano han sido las protagonistas de este martes en yu, No te pierdas nada . Han venido a hablar de Historia para no dormir , el mismo día en que Lorena Castell nos ha hecho una revelación sobre su dormitorio. Fox y La Gata de Schrödinger han completado el reparto de este yu, en el que Kapo013 ha cogido el relevo de Victoria Martín. Lo ha hecho tan bien que vuelve el próximo martes.

Ana Morgade ha cambiado a Victoria Martín por Kapo013. Este martes en la mesa de yu, No te pierdas nada hemos tenido presentador sustituto. ¡Que no cunda el pánico! Victoria "tenía cositas que hacer", pero volverá esta semana. Y Kapo013 lo hará el próximo martes. Lo hizo demasiado bien como para no ofrecerle un hueco...

Victoria se ha perdido la visita de Vicky Luengo y Adriana Torrebejano, que han hablado de la serie Historias para no dormir, un homenaje al cine de terror de Chicho Ibáñez Serrador, que se ha estrenado en Amazon Prime Video. Además, nos han hecho una confesión: a veces mienten a sus amigos actores que les hacen esta pregunta.

Lo que ha hecho Lorena Castell ha sido una sucesión de confesiones y revelaciones. Ya sabe por qué se pone mala los fines de semana y ha contado el ya exdrama de su dormitorio. En yu, No te pierdas nada le han puesto solución y ahora solo queda esperar a ver si ese cambio lo convierte al fin en el santuario del amor.

La Gata de Schrödinger ha estado en el parquecito desmintiendo titulares, incluidos los relacionados con el gran apagón con el que llevan semanas metiéndonos miedo. ¿Qué pasó con la pandemia y le papel higiénico? Pues esto es lo mismo, pero en lugar de papel higiénico en el supermercado se agotan los hornillos en la ferretería. Otro de los titulares que ha dado mucho juego lo protagonizan las personas que se reunieron en Dallas con la esperanza de que JFK Junior resucitase. Se llevaron un chasco pero fueron noticia en todos los medios.

Y Fox no se ha saltado la cita porque tenía que contar cómo es el Dino World, un paraíso de niños en el que se ha convertido en el primer visitante con Tinder (palabra de Ana Morgade)

Puedes ver aquí el programa completo.