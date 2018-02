Orina en todos los botones del ascensor y se queda encerrado dentro

Ocurrió en el suroeste de China. Un chico entra en un ascensor, pulsa un botón del mismo y la puerta se cierra. Es en ese momento cuando el joven, entre risas, comienza a orinar sobre los botones.

Lo que no se imaginó es que la broma le iba a salir mal. Tal y como se puede apreciar en el vídeo, grabado por las cámaras de seguridad del lugar, el ascensor se queda bloqueado entre dos pisos, las puertas no abren e incluso se apagan las luces. Seguro que ya no le hace tanta gracia,.

Los internautas han calificado este incidente de "karma instantáneo" y entre los comentarios del vídeo se puede leer: "¿Qué está pensando ...?" o "sus padres deberían avergonzarse de cómo lo educaron".

Lo que está claro es que la próxima vez se acordará de este incidente, y se lo pensará dos veces.