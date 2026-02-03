¿Bad Bunny está comprometido? El anillo que llevaba en los Grammy que provocó dudas

Bad Bunny fue el indiscutible protagonista de los Premios Grammy. El éxito del puertorriqueño y la gran acogida del músico en la gala lo pusieron en el punto de mira, tanto que los fans no pasaron por alto un detalle.

Y es que un llamativo anillo decoraba su mano, lo que provocó rumores de que el intérprete de Callaítaestuviera comprometido, aunque actualmente no se conoce públicamente ninguna pareja del artista.

Sin embargo, fuentes cercanas al portal TMZhan negado que Bad Bunny esté comprometido. Fue, por tanto, un complemento más de su outfit elegante como regalo de una marca, pues tampoco tenía ningún valor sentimental.

Bad Bunny en los Premios Grammy 2026 | GETTY

¿Ha vuelto con Gabriela Berlingeri?

La influencer y diseñadora de joyas Gabriela Berlingeri fue la novia de Bad Bunny entre 2017 y 2022. Después de esto, el puertorriqueño se refería a ella como mejor amiga, y se hizo público su breve noviazgo con Kendall Jenner.

Sin embargo, Berlingeri asistió a la zona VIP de los Grammy este 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, apareciendo en varios vídeos de amigos cercanos del artista. Y esta presencia de la creadora de contenido en la noche más importante del puertorriqueño ha generado rumores de que podrían haber vuelto.

Todo un hito en los Grammy

La victoria de DeBÍ TiRAR MáS FOToS a Álbum del Año supuso que Bad Bunny se convirtiera en el primer artista en ganar en esta categoría con un disco totalmente en español.

Además de este premio, el artista se llevó dos más a Mejor Interpretación Musical Global y Mejor Álbum de Música Urbana. Y todo ello lo ha celebrado con una publicación en Instagram donde el puertorriqueño luce con orgullo sus gramófonos.