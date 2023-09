Así ha sido el evento exclusivo de escucha de 'Tension' de Kylie Minogue organizado por Europa FM

¡Una auténtica fiesta a la australiana en pleno centro de Madrid!

Este jueves un grupo de afortunados oyentes de Europa FM ha podido escuchar Tension, el nuevo álbum de Kylie Minogue, unas horas antes de su estreno oficial. Música, buen rollo, emoción y muchas ganas de bailar el electropop característico de la cantante.

La estrella internacional nos había prometido un disco con subidas y bajadas y ha cumplido con creces. El pub YOU & ME, situado en el barrio madrileño de Chueca, ha sido el anfitrión para los ganadores del concurso organizado de la mano de esta emisora.

Hemos disfrutado durante varias horas escuchando Tension en un ambiente inmejorable. Además de su nuevo álbum, los asistentes han podido echar la vista atrás y bailar con algunos de los clásicos de Kylie como Can't get you out of my head o Get outta my way.

Y todo esto acompañado por dos videos exclusivos de la cantante australiana en los que daba las gracias a sus fans por estar siempre a su lado y les pedía que le dejaran en sus redes sociales comentarios con cuál pensaban que era el mejor tema de Tension.