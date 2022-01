Conoce a los ganadores de las otras ediciones del Vodafone yu Music Talent

Corea la Buena gana el Vodafone yu Music Talent // yu, no te pierdas nada

Vodafone yu Music Talent amplía su plazo de participación. Si estás empezando en la música y quieres tener la oportunidad de grabar un disco de estudio, un videoclip y tener una campaña de promoción, aún puedes unirte a la convocatoria. Eso sí, no te duermas, que sólo tienes hasta el 24 de enero.

Es tu oportunidad de impulsar tu carrera musical como antes lo hicieron otros. Esta es la novena edición del concurso, que sigue firme en su apoyo a la cultura y continúa con su objetivo de acercar la música a los jóvenes, apoyando su desarrollo en la industria musical.

Más de 8.000 artistas o bandas han participado en las anteriores ediciones, que sirvieron como trampolín de ocho bandas nacionales e internacionales. Estos son los ocho ganadores de Vodafone yu Music Talent, cuya primera cita se celebró en 2013.

Tu suerte (2021)

La banda de Tres Cantos grabó su primer álbum en 2021, con Hola como primer single. En su música el indie más actual entra en armonía con el AutoTune propio de las vocales de estilo urbano.

Corea La Buena (2019)

Este dúo ganador del concurso en 2019 cuenta con influencias en el Rock Nacional Argentina, el indie japonés y el Jazz. Sus armonías y melodías son vivaces e irrepetibles.

Todo el Rato (2018)

Un grupo de música urbana originario de Angola, Guinea Ecuatorial y España. Barrios humildes, inmigración y riqueza cultural el nacimiento de la banda, que ya tienen temas de éxito como Party, Hookah o Dança. Más allá de las plataformas, su música suena en salas de música urbana de toda España.

Zazo & Gxumet (2017)

Zazo & Gxumet es un revelador grupo de música urbana cuyo disco AMOR mezcla con éxito vanguardia y tradición. En las siete canciones fusionan ritmos pop tradicionales, bases por ordenador o guitarras acústicas y bajos, formando sensaciones muy diferentes con cada corte. Han formado parte del cartel del FIB, el Arenal Sound o el Bull Music Festival. Han sido teloneros de Nicky Jam y su música forma parte de la banda sonora de la serie Élite.

Naranja (2016)

Los madrileños Naranja grabaron su primer disco, Extraños Equilibrios, tras ganar la cuarta edición de Vodafone yu Music Talent. En su primera gira por España fueron de la mano de artistas como Lori Meyers y se subieron al escenario del BBK Live y el Arenal Sound.

Dear Audrey (2015)

Buenos Aires, Barcelona y Toulouse son los lugares de origen de los tres integrantes de Dear Audrey, una banda cuyo sello es la frescura. Su primer disco, Journeys, consta de ocho temas donde predominan instrumentos acústicos con toques eléctricos sin dejar de lado su sello, tres voces principales que encajan a la perfección.

Ayoho (2014)

Originarios de Cartagena, los integrantes de Ayoho lanzaron el disco Deference & Wonder tras ganar la segunda edición de Vodafone yu Music Talent. El premio también los llevó a compartir escenarios con artistas como Belako, Annie B Sweet, Dorian, Izal o Second. Además Ayoho se ha posicionado entre lo más escuchado en playlists del norte de Europa y EEUU gracias a su tema The End.

Agoraphobia (2013)

La banda gallega Agarophobia fue la primera en ganar el concurso, que la llevó a lanzar su disco Incoming Noise. Cuenta ya con tres discos en el mercado, ha actuado en festivales tan importantes como South by South West y ha arrasado en escenarios de Reino Unido.

Cómo participar en la edición 2022 y en qué consiste el premio

La edición de 2022 aún está abierta y se puede participar hasta el 24 de enero. Todos los artistas que quieran unirse a la convocatoria tendrán que hacerlo a través de la web vodafoneyumusicshows.es/talent/.

¿En qué consiste el premio?

A la final del concurso llegarán tres finalistas que, como premio por llegar hasta ahí, recibirán 2.000 euros cada uno en instrumentos y actuarán en directo en la final del concurso.

El premio del ganador del Vodafone yu Music Talent 2021 consistirá en: