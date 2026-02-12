¿Te vienes al showcase exclusivo de Malmö 040 en Zaragoza? ¡Consigue invitaciones!

Sin darnos cuenta ya ha pasado el 11 de febrero, un día muy señalado en el calendario de Malmö 040.

"Y si volvemos a empezar de cero | Para volver al 11 de febrero | Cantándote en la Sala Galileo | Cuando éramos felices sin saberlo", cantan los de Barcelona que este miércoles han vuelto a subirse a los escenarios en esta fecha tan especial para hacer su anuncio más especial. Los intérpretes de Cuando éramos felices sin saberlo cumplirán su sueño musical de actuar en las grandes arenas de Barcelona y Madrid en noviembre de 2026 y febrero de 2027 respectivamente.

Dos citas imprescindibles para sus fans, que antes tendrán un encuentro con el grupo en Zaragoza. El jueves 19 de febrero los intérpretes de Godzilla aterrizan en la capital aragonesa para invitar a nuestros oyentes a un showcase exclusivo en la Sala Zone. ¿Te apuntas? Descubre aquí todo sobre la cita musical y hazte ya con tun invitación.

📅Día: jueves, 19 de febrero

⏰Hora: 21:30 horas | Apertura de puertas: 20:30 horas

📍Sitio: Sala Zone de Zaragoza

Consigue invitaciones para el showcase de Malmö 040

Si te apetece el plan, no te despistes. ¡Las invitaciones ya se pueden recoger!