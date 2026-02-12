¿Te vienes al showcase exclusivo de Malmö 040 en Zaragoza? ¡Consigue invitaciones!
Nos vamos de viaje para ver a Malmö 040 en Zaragoza. Los de Barcelona aterrizan en la capital aragonesa el jueves 19 de febrero con un showcase exclusivo para el que ya ha empezado el reparto de invitaciones. ¿Te lo vas a perder? Apunta dónde recogerlas.
Malmö 040 actuará por primera vez en el Movistar Arena de Madrid y en el Palau Sant Jordi Club de Barcelona
Sin darnos cuenta ya ha pasado el 11 de febrero, un día muy señalado en el calendario de Malmö 040.
"Y si volvemos a empezar de cero | Para volver al 11 de febrero | Cantándote en la Sala Galileo | Cuando éramos felices sin saberlo", cantan los de Barcelona que este miércoles han vuelto a subirse a los escenarios en esta fecha tan especial para hacer su anuncio más especial. Los intérpretes de Cuando éramos felices sin saberlo cumplirán su sueño musical de actuar en las grandes arenas de Barcelona y Madrid en noviembre de 2026 y febrero de 2027 respectivamente.
Dos citas imprescindibles para sus fans, que antes tendrán un encuentro con el grupo en Zaragoza. El jueves 19 de febrero los intérpretes de Godzilla aterrizan en la capital aragonesa para invitar a nuestros oyentes a un showcase exclusivo en la Sala Zone. ¿Te apuntas? Descubre aquí todo sobre la cita musical y hazte ya con tun invitación.
📅Día: jueves, 19 de febrero
⏰Hora: 21:30 horas | Apertura de puertas: 20:30 horas
📍Sitio: Sala Zone de Zaragoza
Consigue invitaciones para el showcase de Malmö 040
Si te apetece el plan, no te despistes. ¡Las invitaciones ya se pueden recoger!
- TUCO | Muebles & Deco | Puerto Venecia
- Tienda Embou | Calle Cádiz, 7
- Bodegas San Valero en Fogaril | Calle Coso, 33, Puerta Cinegia
- Toyota Artal | Calle Langa del Castillo, 8