Euroclub y Little Mix te regalan relojes Sony Smartwatch 3

Del 2 al 6 de noviembre tienes la oportunidad de ganar fabulosos relojes Sony Smartwatch 3 gracias al nuevo disco de Little Mix, Get Weird , en el club musical más importante del país: Euroclub.

El 6 de noviembre se publica Get Weird, el nuevo disco de Little Mix, que incluye canciones como Black magic y Love me like you y en Euroclub queremos celebrarlo regalándote un montón de Sony Smartwatch 3.

Juanma Romero y Laura Trigo darán un Sony Smartwatch 3 cada día, del 2 al 6 de noviembre, a través de Facebook, @euroclub_europa y por teléfono 902 30 07 30. Atentos a las indicaciones que darán cada día en antena y ¡suerte!

GANADORES:

Rafael Espi Aguilera (Bonrepós i Mirambell - Valencia)

Transi González Martín (Zamora)

Graciela Sánchez Lemus (Torrejón de Ardoz - Madrid)

Miguel Barder Caselles (Ondara - Alicante)

Verónica Corral Ruano (Salamanca)