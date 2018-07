Europa FM te lleva al Festival Cruïlla Barcelona 2017

En Europa FM regalamos abonos dobles para que disfrutes del directo de artistas de primer nivel como Jamiroquai, Pet Shop Boys, Die Antwoord, Two Door Cinema Club o The Prodigy . ¿A qué esperas para conseguir el tuyo?

Los días 7, 8 y 9 de julio tendrá lugar una nueva edición de Cruilla Barcelona con un cartel compuesto con grandes nombres de la música entre los que destacan Jamiroquai, Pet Shop Boys, The Prodigy, Two Door Cinema Club, Die Antwoord, Ryan Adams, Little Steven & The Disciples Of Soul y The Lumineers.

No importa cuál sea tu gusto musical, Cruilla Barcelona presenta un amplio abanico de propuestas sin fronteras estilísticas, un festival heterogéneo dedicado a los amantes de la música en general.

Y para que disfrutes de la música sea cual sea tu estilo, en Europa FM.com regalamos abonos dobles para el festival Cruilla Barcelona.

Cada día desde el lunes 19 al viernes 23 de junio formularemos una pregunta y si eres el primero en responder correctamente, utilizando el módulo TUCLIP que aparece a continuación, serás el ganador del abono de ese día. El lunes 26 de junio se publicará el nombre de los ganadores.

*No se incluyen traslados ni alojamiento.

GANADORES: Cristina Pérez, Amanda Bernal, Marc Boada, Victor Faus y Juan Antonio Gómez.