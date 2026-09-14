Europa FM se une al Disparo del Cohete de las Fiestas de San Mateo en Logroño

Apúntate al Disparo del Cohete de las fiestas de San Mateo en Logroño | Europa FM

¡Nuevo plan a la vista! Este sábado 19 de septiembre viajamos a Logroño para sumarnos a las Fiestas de San Mateo y animar el cotarro después del Disparo del Cohete . De 12:00 a 15:00 horas estás invitado a unirte a la Fiesta DJ Europa FM con Uri Farré y Patricia Nine en la Plaza del Ayuntamiento. ¡No te la pierdas!

La fiesta no para y en Europa FM seguimos celebrando.

Este fin de semana viajamos a Logroño para darlo todo en la primera jornada de las Fiestas de San Mateo 2026, que tendrán lugar del 19 al 26 de septiembre.

A las 12:00 horas nos sumamos al Disparo del Cohete con una sesión DJ en la Plaza del Ayuntamiento, que se prolongará hasta las 15:00 horas.

Nuestro locutor Uri Farré y la DJ Patricia Nine te invitan a darlo todo y disfrutar de los éxitos de hoy y tus favoritas de siempre en esta sesión vermú donde la diversión está garantizada.

Apunta todos los detalles y únete a la celebración Te esperamos allí 👉

📅 Sábado, 19 de septiembre

🕒 De 12:00 a 15:00 horas

📍Plaza del Ayuntamiento - Logroño