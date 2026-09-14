Sábado, 19 de septiembre

Europa FM se une al Disparo del Cohete de las Fiestas de San Mateo en Logroño

¡Nuevo plan a la vista! Este sábado 19 de septiembre viajamos a Logroño para sumarnos a las Fiestas de San Mateo y animar el cotarro después del Disparo del Cohete. De 12:00 a 15:00 horas estás invitado a unirte a la Fiesta DJ Europa FM con Uri Farré y Patricia Nine en la Plaza del Ayuntamiento. ¡No te la pierdas!

Apúntate al Disparo del Cohete de las fiestas de San Mateo en Logroño
Apúntate al Disparo del Cohete de las fiestas de San Mateo en Logroño | Europa FM

Europa FM

Madrid 14/09/2026 14:16

La fiesta no para y en Europa FM seguimos celebrando.

Este fin de semana viajamos a Logroño para darlo todo en la primera jornada de las Fiestas de San Mateo 2026, que tendrán lugar del 19 al 26 de septiembre.

A las 12:00 horas nos sumamos al Disparo del Cohete con una sesión DJ en la Plaza del Ayuntamiento, que se prolongará hasta las 15:00 horas.

Nuestro locutor Uri Farré y la DJ Patricia Nine te invitan a darlo todo y disfrutar de los éxitos de hoy y tus favoritas de siempre en esta sesión vermú donde la diversión está garantizada.

Apunta todos los detalles y únete a la celebración Te esperamos allí 👉

📅 Sábado, 19 de septiembre

🕒 De 12:00 a 15:00 horas

📍Plaza del Ayuntamiento - Logroño