Leire Martínez te invita a un showcase exclusivo en Burriana (Castellón) con Europa FM

Leire Martínez se apunta a la agenda de planes musicales de Europa FM para este otoño.

La cantante donostiarra aterriza el jueves 16 de octubre en Burriana (Castellón) para invitar a todos nuestros oyentes a un showcase exclusivo en el Teatro Payá.

La cita se presenta como la ocasión perfecta para poder disfrutar de los nuevos éxitos de la cantante, que acaba de lanzar TONTO POR TI junto a Abraham Mateo, y escuchar otros ya clásicos de su etapa como vocalista de La Oreja de Van Gogh.

Una ocasión única para disfrutar de la voz de la artista en directo, que tras este showcase no tiene más citas en su agenda hasta 2026, cuando arranque su primera gira en solitario con conciertos ya cerrados en Madrid, Bilbao, Barcelona y Sevilla.

¿Te lo vas a perder? Apunta todos los detalles de la cita y síguenos atentamente. ¡Pronto te contaremos cómo y cuándo conseguir invitaciones para ver a Leire Martínez!

Día: jueves, 16 de octubre

jueves, 16 de octubre Hora: 20:00 horas

20:00 horas Lugar: Teatro Payá de Burriana (Castellón)

Teatro Payá de Burriana (Castellón) Dirección: Camino de Onda, 30

Un plan perfecto para un jueves de otoño diferente.