Leire Martínez te invita a un showcase exclusivo en Burriana (Castellón) con Europa FM
¡Te lo adelantamos! El otoño llegaría cargado de planes musicales y ya tenemos otra nueva cita en la agenda. El jueves 16 de octubre Leire Martínez aterriza en Burriana (Castellón) con un showcase exclusivo que no querrás perderte. Apunta los detalles y sigue atento porque pronto te contaremos cómo hacerte con tu invitación.
Leire Martínez se apunta a la agenda de planes musicales de Europa FM para este otoño.
La cantante donostiarra aterriza el jueves 16 de octubre en Burriana (Castellón) para invitar a todos nuestros oyentes a un showcase exclusivo en el Teatro Payá.
La cita se presenta como la ocasión perfecta para poder disfrutar de los nuevos éxitos de la cantante, que acaba de lanzar TONTO POR TI junto a Abraham Mateo, y escuchar otros ya clásicos de su etapa como vocalista de La Oreja de Van Gogh.
Una ocasión única para disfrutar de la voz de la artista en directo, que tras este showcase no tiene más citas en su agenda hasta 2026, cuando arranque su primera gira en solitario con conciertos ya cerrados en Madrid, Bilbao, Barcelona y Sevilla.
¿Te lo vas a perder? Apunta todos los detalles de la cita y síguenos atentamente. ¡Pronto te contaremos cómo y cuándo conseguir invitaciones para ver a Leire Martínez!
- Día: jueves, 16 de octubre
- Hora: 20:00 horas
- Lugar: Teatro Payá de Burriana (Castellón)
- Dirección: Camino de Onda, 30
Un plan perfecto para un jueves de otoño diferente.