Malmö 040 te invita a un showcase exclusivo en Logroño el jueves 16 de abril
Abril ha llegado lleno de planes musicales. A las citas con Efecto Pasillo y DePol se une ahora una con Malmö 040. Los de Barcelona te invitan a un showcase exclusivo el jueves 16 de abril en Logroño. ¿Te apuntas?
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Despeja tu agenda porque tenemos un plan al que no vas a poder decir que no. El jueves 16 de abril Malmö 040 llega a Logroño con un showcase exclusivo al que, por supuesto, estás invitado.
Los de Barcelona aterrizan en La Rioja con una cita musical que servirá para calentar motores de cara a sus dos grandes eventos de final de 2026 y principios de 2027. En noviembre estarán en el Sant Jordi Club de Barcelona y en febrero el el Movistar Arena de Madrid.
El showcase, organizado de la mano de Europa FM, será en la Sala Fundición y muy pronto podrás hacerte con tu invitación.
📅 Día: jueves, 16 de abril
🕒 Hora: 20:30 horas
📍Sitio: Sala Fundición - Logroño
Si quieres apuntarte a la cita, toma nota de todos los detalles y no dejes de escuchar Europa FM. ¡Malmö 040 te está esperando!