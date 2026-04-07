Malmö 040 te invita a un showcase exclusivo en Logroño el jueves 16 de abril

Despeja tu agenda porque tenemos un plan al que no vas a poder decir que no. El jueves 16 de abril Malmö 040 llega a Logroño con un showcase exclusivo al que, por supuesto, estás invitado.

Los de Barcelona aterrizan en La Rioja con una cita musical que servirá para calentar motores de cara a sus dos grandes eventos de final de 2026 y principios de 2027. En noviembre estarán en el Sant Jordi Club de Barcelona y en febrero el el Movistar Arena de Madrid.

El showcase, organizado de la mano de Europa FM, será en la Sala Fundición y muy pronto podrás hacerte con tu invitación.

📅 Día: jueves, 16 de abril

🕒 Hora: 20:30 horas

📍Sitio: Sala Fundición - Logroño

Si quieres apuntarte a la cita, toma nota de todos los detalles y no dejes de escuchar Europa FM. ¡Malmö 040 te está esperando!