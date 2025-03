Marlena se acerca a su público en los showcases exclusivos de Valladolid y León con Europa FM

Marlena, el dúo formado por Ana Legazpi y Carolina Mollano, ha demostrado en febrero ser uno de los artistas más prolíferos del pop español. Y no solo por sus cuatro conciertos en Sala La Riviera de Madrid con todo vendido, sino también por sus dos showcases exclusivos con Europa FM celebrados en Valladolid el día 27 y en León el 28.

Las integrantes del dúo han vuelto a fundirse literalmente con su público en Sala Blanca del Lava y en Espacio Vías, respectivamente. Recintos íntimos, aunque no tanto... "No tan petit comité porque esto está lleno", bromeaban sobre el escenario. Así, unos asistentes completamente entregados a Marlena han disfrutado de un setlist con once canciones, entre ellas la introductoria A pleno pulmón, Amor de verano, Te vas a inventar o Me sabe mal.

"Gracias por acogernos, es nuestra segunda vez tocando en esta ciudad", ha comentado Carolina desde León. "De verdad, gracias por haber ventilado todas las invitaciones. Gracias, Europa FM, y a todo el ayuntamiento, por fomentar la cultura. ¡Viva la música en directo!", ha gritado la guitarrista para presentar Estaré millor demá.

Después han llegado actuaciones tan especiales como la de Gitana, para la que el dúo se ha sentado al borde del escenario junto al acompañamiento del cajón. Después, Ana ha decidido acercarse aún más al público durante Último baile cantando con toda la emoción que contenían los asistentes.

"Me encanta hacer las canciones mucho más íntimas. Aunque sean más tristes y lentas, creo que hay otra atmósfera aquí", ha comentado Ana, a lo que Carolina ha añadido un nuevo agradecimiento a Europa FM por promover la música en directo. Y, antes de cerrar por todo lo alto con Bailamorena, Ana ha vuelto a fundirse de lleno con el público para cantar el final de Red flags.