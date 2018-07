Encuentro digital con Madcon

Desde el lanzamiento de su single Beggin en 2007, Madcon ha demostrado tener una habilidad especial para sacar éxito tras éxito sin decepcionar a sus seguidores a lo largo y ancho del planeta, contagiando a todos con su sonido donde mezclan géneros como pop, electro, hiphop y dancehall.

A principios de año el dúo unió fuerzas con Ray Dalton para editar su megahit Don't Worry, sin duda uno de los temas más escuchados de este 2015. El tema encabezó la lista de éxitos en su territorio (Noruega), así como también Alemania, Italia, España, Holanda y Hungría. Está entre los temas más descargados de iTunes en varios territorios, acumula más de 70 millones de escuchas en Spotify y su vídeo más de 52 millones de reproducciones en YouTube.

Madcon lanzó su primer single, God Forgive Me, en 2000, pero no fue hasta 2002 con su colaboración en el single Barcelona de Paperboys, que los noruegos se hicieron muy conocidos. En 2004 publicaron su primer álbum It's All A Madcon, con el que ganaron un Grammy noruego. Su segundo álbum, So Dark Con Of Man, salió en diciembre de 2007, pero fue con su versión de la canción Beggin de Four Seasons, que el mundo entero les conoció. Su tercer álbum, Inconvenient Truth, llegó en 2009 y justo después también lo hizo su actuación de Glow en el intermedio de la final del Festival de Eurovisión celebrado en Oslo en 2010. Justo después salía su disco Contraband.

Para presentar sus últimas canciones y producciones, Madcon visitará los estudios de Europa FM el próximo lunes 23 de noviembre y aprovecharán también para responder a todas vuestras preguntas en su Encuentro Digital. ¿Qué te gustaría preguntarle a Yosef y Tshawe? Deja tu pregunta a continuación.