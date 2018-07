MADCON: "Nuestro disco es como una cita: 'Don't Worry' es la cena, 'Keep My Cool' es el precalentamiento, y el próximo single..."

Yosef y Tshawe , más conocidos como Madcon , han visitado los estudios de Europa FM para presentar su nuevo single Keep My Cool , hablarnos de sus éxitos hasta el momento y contestar a todas vuestras preguntas.

Los chicos de Madcon nos han hecho bailar durante todo el verano, y ahora han traído su buen rollo y alegría a Europa FM para presentar Keep My Cool, su nuevo single, hablar de todos sus exitazos, asegurar que pronto publicarán disco, anunciar que el año que viene vendrán de gira a España, y también contestar a vuestras preguntas.

El último éxito de Madcon es Keep My Cool, tema que habla de estar tranquilo y relajado ante una mujer. "Tú pareces un chico que sabe cómo hablar con las chicas" comentaba Tshawe cuando Juanma les pedía consejo para ligar. "Sí, eres el Enrique Iglesias de Europa FM" añadía Yosef.

No hay duda de que Madcon transmiten vitalidad, alegría y buen rollo, pero ¿son siempre así? Yosef y Tshawe admiten que a veces también lloran, pero que consideran que es muy importante sonreír porque "ahora casi todo el mundo llora y es muy importante recordar que nosotros somos afortunados, por eso sonreímos".

Cuando Juanma les pregunta sobre Beggin', la canción que les hizo conocidos en todo el mundo, Tshawe revela que escuchó la canción original por casualidad. "Estaba sentado en un bar con el corazón roto por culpa de una chica que me había dejado y entonces sonó la canción. Fue un momento mágico, parecía que la canción hablase de mi vida en ese momento, como si hubiera estado escrita para mi". Fue entonces cuando el noruego llamó a su compañero y le dijo que tenían que versionar esa canción.

Madcon están muy agradecidos a sus seguidores, y explican que tienen un contacto directo con ellos a través de las redes sociales. "Es muy arrogante no escuchar o dedicar tiempo a tus fans, estamos aquí gracias a ellos. Me cabrea mucho los artistas que dicen que no tienen tiempo para la gente que los ha hecho conocidos. Todos los artistas estamos aquí gracias a los fans", comentaba Tshawe.

Los noruegos no han hecho nada en español, pero estos días se encuentran grabando un videoclip con las chicas de Sweet California, así que con eso y con el dominio más que aceptable que tienen del idioma, seguro que pronto los tendremos cantando y animando las pistas de baile en nuestro idioma.

Respecto al disco, los chicos piden paciencia, pero aseguran que llegará pronto y que para hacernos la espera más amena, vendrán a España en concierto el año que viene.

Tal y cómo dicen ellos "muchas gracias por el amor que recibimos de vosotros y ¡olé!".