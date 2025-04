Abor & Tynna cancelan su participación en la PrePartyEs2025 de Madrid por motivos de salud

El dúo austriaco Abor & Tynna, representantes de Alemania en Eurovisión 2025, no estará este sábado 18 de abril en la Eurovisión PreParty de Madrid. La pareja de artistas, que interpretan la canción Baller, ha cancelado su participación a última hora por problemas de salud de la cantante.

"Nos entristece mucho anunciar que no podremos actuar en la fiesta previa de Madrid. Tynna aún se está recuperando de una laringitis y, aunque está mejorando mucho, su voz necesita un poco más de tiempo para curarse por completo", dice el comunicado compartido en redes sociales y que hace alusión al motivo por el que tampoco estuvieron en la cita del 13 de abril en Londres.

"Nos duele mucho perdernos otro increíble evento de Eurovisión y no verlos a todos allí. Vuestro apoyo es fundamental para nosotros y queremos asegurarnos de estar 100% preparados para dar lo mejor, especialmente en ese gran escenario que es Basilea", añaden los dos artistas, que sí estuvieron en Ámsterdam aunque ya entonces Tina no pudo cantar. Tuvo que hacer playback para no comprometer su voz.

"Gracias por su comprensión y por todo el cariño y los amables mensajes que nos habéis enviado. Lo sentimos mucho", concluye el comunicado de los dos artistas, a los que finalmente no podremos ver en directo antes del inicio del festival. Su primera actuación será el 15 de mayo en la segunda semifinal, aunque como ocurre con España no tendrán que someterse a la votación del jurado ya que Alemania pasa directa a la final por formar parte del Big Five.

Abor & Tynna es un dúo musical austriaco formado por los hermanos Attila y Tunda Bornemisza, hijos del violonchelista de la Orquesta Filarmónica de Viena Csaba Bornemisza. Su carrera empezó en 2016 combinando estilos como el pop, el hip-hop y la música electrónica aunque no lanzaron su primer álbum hasta 2025. Bittersüß se estrenó el pasado 14 de febrero.

Quiénes actúan en el concierto PreEurovisión del sábado

Abor & Tynna se caen de la gran noche eurovisiva de Madrid. El sábado 19 de abril actúan en la Sala La Riviera de Madrid un nutrido grupo de participantes de Eurovisión 2025, entre los que se incluye Melody, que ejerce de maestra de ceremonias.

Los candidatos confirmados a la cita son:

Shkodra Elektronike (Albania)

Go-Jo (Australia), JJ (Austria)

Parg (Armenia)

Red Sebastian (Bélgica)

ADONXS (Chequia)

Marko Bošnjak (Croacia)

Sissal (Dinamarca)

Klemen (Eslovenia)

Tommy Cash (Estonia)

Erika Vikman (Finlandia)

Mariam Shengelia (Georgia)

Emmy (Irlanda), VÆB (Islandia)

Lucio Corsi (Italia)

Tautumeitas (Letonia)

Katarsis (Lituania)

Laura Thorn (Luxemburgo)

Miriana Conte (Malta)

Nina Žižić (Montenegro)

Kyle Alessandro (Noruega)

Justyna Steczkowska (Polonia)

NAPA (Portugal)

Remember Monday (Reino Unido)

Gabry Ponte (San Marino)

Princ (Serbia)

KAJ (Suecia)

Zoë Më (Suiza)

Ziferblat (Ucrania).

A ellos se unen representantes de años anteriores: Gjon’s Tears (Suiza 2020 y 2021) será el presentador junto a Víctor Escudero y también actuarán Chloe DelaRosa (España, Eurovisión Junior 2024), Roxen (Rumanía 2020 y 2021), Emmelie de Forest (ganadora Eurovisión 2013) y Sirusho (Armenia 2008).