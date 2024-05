El artista croata Baby Lasagna revoluciona Eurovisión 2024 con su canción 'Rim tim tagi dim'

Rim tim tagi dim puede parecer una canción simple y festiva, sin embargo, su letra esconde una profunda reivindicación: el éxodo rural de los jóvenes croatas, que huyen del campo para buscar mejores condiciones de vida.

El protagonista es Baby Lasagna, el representante de Croacia en Eurovisión 2024, que ha puesto patas arriba el escenario del Malmö Arena al ritmo de su pegadizo tema. Una peculiar puesta en escena y sus características mangas blancas han sido las responsables de su éxito.

Qué significa 'Rim tim tagi dim', la canción de Croacia en Eurovisión

Rim tim tagi dim es un single rock con toques de electrónica y cuenta la historia de la búsqueda de oportunidades de los jóvenes, que huyen de la precariedad. Es curioso que su ritmo enérgico contrasta con su letra, que habla de un joven que se despide de su familia y su gato: 'Ahora soy un chico grande | Estoy listo para irme | Ciao, Mamá, Ciao | Ay | Ahora soy un chico grande'.

El título de la canción no significa nada por sí, sino que se le ocurrió mientras desayunaba: "No paraba de decir 'rim tim tagi dim rim tim tagi dim' y pensé 'oh, suena divertido, suena bien', así que lo dejé", ha contado.

Letra en español de 'Rim tim tagi dim'

Ay, ahora soy un niño grande

Estoy listo para irme, ciao, mamá, ciao

Ay, ahora soy un chico grande

Me estoy yendo y he vendido mi vaca

Antes de irme, debo confesar

Necesito una ronda de relajación

Una vez más por todos los buenos momentos

Rim tim tagi digi dim tim tim

Te voy a extrañar a todos, pero sobre todo al gato

Voy a extrañar mi heno, voy a extrañar mi cama

Sobre todo, voy a extrañar el baile

Así que vamos todos, déjanos bailar

Ahora no llames, no escribas

Me voy con las primeras luces

No llores, solo baila

Rim tim tagi digi dim tim tim

No hay vuelta atrás

Mi presencia se desvanece en negro

Sí, no hay vuelta atrás

Mi ansiedad ataca

Rim tim tagi digi dim tim tagi digi

Espero encontrar paz en el ruido

Quiero ser uno de esos chicos de la ciudad

Todos son tan bonitos y tan avanzados

Quizás también conozcan nuestro baile

Adiós mamá, adiós papá

Miau, gato, por favor, maulla de vuelta

No llores, solo baila

Rim tim tagi digi dim tim tim

No hay vuelta atrás

Mi presencia se desvanece en negro

Sí, no hay vuelta atrás

Mi ansiedad ataca

Rim tim tagi digi dim tim tagi digi

No hay vuelta atrás

Mi presencia se desvanece en negro

No hay vuelta atrás

Mi ansiedad ataca

Rim tim tagi digi dim tim tagi digi

No hay vuelta atrás

Mi presencia se desvanece en negro

Sí, no hay vuelta atrás

Mi anѕiedad ataca

Rim tim tagi digi dim tim tаgi digi dim