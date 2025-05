La carta de Melody sobre lo ocurrido en Eurovisión: su respuesta sobre resultado, las críticas y el conflicto de Israel

Después de más de una semana retirada de los focos tras actuar en Eurovisión, Melody ha dado su opinión sobre lo ocurrido en Basilea y el puesto 24 que obtuvo en el festival.

La artista se ha envuelto en halagos sobre el apoyo que ha recibido, tanto de otros artistas, fans y espectadores internacionales. "Me siento muy orgullosa de dónde vengo, de ser española, y para mí que los artistas hablen con esas ganas me enorgullece muchísimo", ha expresado la de Dos Hermanas.

Y para no dejarse nada en el tintero, Melody ha leído una carta en la que se ha pronunciado, a grandes rasgos, sobre lo que opina de su paso por Eurovisión.

La sevillana ha comenzado expresando su amor por todo el apoyo: "Quiero darle lar gracias a mí país, que se ha volcado conmigo de una manera increíble". La artista ha resaltado todos los recintos donde se pudo ver su actuación de Eurovisión en directo: "Creo que Esa Diva va mucho más de una candidatura que va a Eurovisión, sino que ha conseguido que España se una y vaya mucho más allá gracias a la música y el arte".

Su explicación sobre haber desaparecido

Melody también ha insistido en que siempre ha estado lejos de la "polémica" y que siempre ha intentado mantener "un buen talante" frente a las cámaras. Por ello, ha dejado claro la razón por la que ha desaparecido tras el certamen: "Antes de que terminara Eurovisión yo dije que necesitaba unos días de descanso porque estaba muy agotada, porque Eurovisión no es solo ese día, son muchos meses de dedicación que yo he puesto en prioridad".

"Por encima de todo yo he dado mi palabra a España de que iba a darlo todo, por lo que no podía estar en casa todo lo que podía", ha explicado, dejando claro que ella cumplió con su cometido. Y tras ello, necesitaba volver a su hogar: "Me ha sorprendido mucho que se ha creado un revuelto total y muchas especulaciones. Me ha sorprendido mucho porque se habla mucho de la conciliación familiar como madre y como mujer y que no se entendiese que yo necesitaba unos días en casa para descansar, estar con mi bebé y volver".

"Yo como persona no me permito tratar a mis compañeros y a mi gente como yo no quiero que me traten a mí", ha dejado claro. La artista también se ha centrado en esos comentarios que ha leído: "Se han comentado también cosas como que estaba pasando un drama familiar. Que me había separado de mi pareja, totalmente falso, estamos mejor que nunca". "Hay que completar contenido, pero no todo vale por la audiencia, hay que respetar a la artista", ha insistido.

Sobre la polémica por los resultados de Israel

A diferencia de JJ, el representante de Austria y ganador de Eurovisión, Melody no se ha querido pronunciar sobre la polémica participación de Israel n el festival, ni se ha mojado sobre si para ella existe relación entre los resultados de dicho país y el puesto tan bajo para España. En cambio, ha pedido "paz y amor" por todo el mundo.

"Hay ciertas cosas que se salen del ámbito artístico que yo no sé, y de lo que no sé no voy a hablar", ha expresado la artista. "Lo que más deseo en el mundo es que haya amor, haya paz y que todos los conflictos que hay en el mundo se acabasen. Mi rol como artista es poner mi granito de arena y llenar de amor con mi música", ha declarado en la rueda de prensa. "Los derechos de las personas están por encima de todo", ha compartido la de Dos Hermanas.

Su orgullo por el alcance de Esa Diva

Sobre su puesto en Eurovisión, Melody ha desviado el tema para señalar la influencia internacional de Esa Diva. "Quería hacer énfasis en que en Spotify y en Youtube soy la tercera artista más escuchada de Eurovisión [...] Me encanta que haya podido hacer esta actuación y que me abale mi música y mi talante".

No obstante, la artista ha reivindicado que su autocrítica sobre la actuación son las mismas que tenía antes de hacer la actuación. "Mi candidatura la hubiera enfocado de otra manera", ha explicado, dejando claro que al ponerlo en común con la delegación española, no pudo hacerlo como realmente quería pues "hubiera hecho una puesta en escena más potente".

"Lo que más me duele de esta candidatura es que yo no haya podido dar todo lo que quería dar como artista", ha compartido la cantante, quien también ha criticado algunos planos demasiado alejados.

"Hubiera hecho una puesta en escena más potente"

Sobre si se volvería a presentar para representar a España en Eurovisión, Melody ha sido clara, aunque sin entrar en detalles: "Volvería, pero con otras condiciones".