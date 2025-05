Melody reivindica "la salud mental" ante las críticas: "Antes de que terminara Eurovisión yo ya necesitaba días de descanso"

Después de más de una semana sin pronunciarse sobre su resultado en Eurovisión, por fin Melody ha hablado de cómo vivió ella el festival y ese 24ª puesto en Basilea.

La artista ha reivindicado que está muy orgullosa de su actuación, y también ha puesto en valor todo el reconocimiento internacional y nacional que ha recibido. No obstante, ha puesto también el foco en las críticas que ha recibido este tiempo, desde que decidiera cancelar su agenda tras el certamen y volver a casa unos días antes de pronunciarse.

Ante todas las especulaciones, la artista ha negado un mal comportamiento tras ver el resultado de la final, y ha dejado claro que estaba muy cansada: "Antes de que terminara Eurovisión yo dije que necesitaba unos días de descanso porque estaba muy agotada, porque Eurovisión no es solo ese día, son muchos meses de dedicación que yo he puesto en prioridad".

"Por encima de todo yo he dado mi palabra a España de que iba a darlo todo, por lo que no podía estar en casa todo lo que podía", ha argumentado, seriamente. De la misma forma, ha expresado lo que ha sentido con los rumores: "Me ha sorprendido mucho que se ha creado un revuelto total y muchas especulaciones. Me ha sorprendido mucho porque se habla mucho de la conciliación familiar como madre y como mujer y que no se entendiese que yo necesitaba unos días en casa para descansar, estar con mi bebé y volver".

La artista también ha insistido en que ha recibido críticas de otros profesionales: "Yo como persona no me permito tratar a mis compañeros y a mi gente como yo no quiero que me traten a mí". "Se han comentado también cosas como que estaba pasando un drama familiar. Que me había separado de mi pareja, totalmente falso, estamos mejor que nunca", ha dejado claro, al igual que ha señalado que "no todo vale por la audiencia, hay que respetar a la artista".

Afectada por los comentarios cómicos

Por a misma línea, Melody ha expresado su molestia por algunas declaraciones esta última semana: "Me ha dolido un poquito que algunos compañeros hayan hecho malos comentarios sobre mí y mi actuación". "Por encima de todo siempre está la salud mental, y ha habido algún programa de televisión que se ha reído de que yo me haya ido a mi casa a cuidarme. De que se hable de la salud mental y que se haga risa o burla de mí", ha revindicado.

"Me encanta el cachondeo, pero no que se rían de la salud mental, cada una vamos con nuestra mochilita", ha insistido. La artista ha señado que ella nunca critica a nadie y que no le parece justo todo lo que se ha hablado negativamente por haber desaparecido unos días tras Eurovisión.