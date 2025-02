Chanel reacciona a la victoria de Melody en el Benidorm Fest 2025: "He sentido cosas"

Chanel es el icono por excelencia del Benidorm Fest y de los últimos años de Eurovisión. La artista ganó la primera edición del festival nacional en 2022, superando a las artistas que partían como favoritas: Rigoberta Bandini y Tanxugueiras. Así, se convirtió en la representante de España en el certamen europeo, quedando finalmente en tercer lugar.

Al ganar, la hispano-cubana criticó en numerosas ocasiones el odio que recibió por redes sociales en un inicio al ganar el Benidorm Fest, ya que no recibió la máxima puntuación entre el público. Sin embargo, su buen trabajo y su gran profesionalidad terminaron por conquistar a la sociedad española, que convirtió SloMo en un himno de aquel año.

Bajo este contexto, ahora Chanel ha querido felicitar públicamente a Melody poco después de desvelarse su victoria en el Benidorm Fest 2025 con Esa Diva. Y lo ha hecho a través de una historia en su perfil de Instagram, donde suma más de 500 mil seguidores.

"¡La diva que tú eres, Melody, mamita! Ahora toca apoyarla hasta la saciedad. Enhorabuena a todo el equipo. He sentido cosas", escribe Chanel, que también ha querido felicitar "a todos los artistas que participaron este año".

Chanel felicita a Melody por su victoria en el Benidorm Fest 2025 a través de Instagram | Instagram @chanelterrero

¿Por qué Chanel no ha actuado en el Benidorm Fest 2025?

Rigoberta Bandini, compañera de edición del Benidorm Fest 2022 de Chanel, actuó en la Gran Final de este año. Sin embargo, la hispano-cubana nunca ha actuado en el festival desde que se proclamó ganadora. Tampoco este año. Sobre esta decisión se pronunció Inés Hernand, una de las tres presentadoras del Benidorm Fest este año.

"Esas son las decisiones que han tomado. A mí me parece fatal", dijo la cómica, aclarando que lo que le molesta es la ausencia de Chanel, no la presencia de Rigoberta: "Todo el mundo se merece su espacio". En su charla con Hoy Magazine, aseguró no saber quién tiene la culpa de esta ausencia, pero "da la impresión de que Chanel se merece otro lugar distinto". "Es una artista maravillosa. Su tercer puesto fue un hito en sí mismo. No desmerezcamos eso", apuntó Hernand.