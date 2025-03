La escena eliminada del videoclip de Melody para 'Esa Diva': ¿una pista de su actuación en Eurovisión 2025?

Melody estrenó el pasado 13 de marzo el videoclip de Esa Diva con la nueva versión de la canción que interpretará en la final de Eurovisión 2025 el 17 de mayo. En él, la artista recrea lo que viven las grandes estrellas al representar la presión mediática a la que están sometidas, aparte de incluir escenas de baile junto a sus bailarines.

Durante las grabaciones siempre se graban más imágenes de las que finalmente aparecen en la obra definitiva, y el videoclip de Melody no fue una excepción. Así lo demuestra una publicación en Instagram del bailarín Ivan Matías Urquiaga, que actuó con la cantante en el Benidorm Fest y lo volverá a hacer en Eurovisión.

Urquiaga, que también aparece en el videoclip de Esa Diva, ha compartido un vídeo donde Melody aparece haciendo su reconocible movimiento con el pelo, denominado "el helicóptero". Se trata del mismo gesto que realizó en la final del Benidorm Fest y que la artista querría repetir en Eurovisión, según dijo en una rueda de prensa tras ganar el festival nacional. "Esta noche no sabía si hacerlo, pero me he dicho: ¿cómo no, si se ha hecho viral por el mundo entero?", desveló.

Sin embargo, llama la atención el hecho de que el corte final del videoclip de Esa Diva no incluye ese movimiento de melena. Esto puede significar dos cosas: que finalmente se haya decidido no realizar "el helicóptero" en la actuación de Eurovisión o que se prefiera mantener la intriga para dar la sorpresa.

Lo cierto es que este gesto es un símbolo muy reconocible para Melody. La primera vez que lo hizo fue al dar vida a Carmen Sevilla en la serie Arde Madrid. La artista recreó este molinillo en la sala Florida Park interpretando Typical Spanish de la sevillana durante la presentación de la ficción con su gracia natural.

¿Lo veremos en la actuación de Melody en la final de Eurovisión 2025? Habrá que esperar para saberlo...