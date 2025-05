Melody confirma que hará una rueda de prensa para hablar de Eurovisión y su hermano aproxima la fecha

Melody ya está de vuelta a España. La cantante de Dos Hermanas, que quedó de 24 en Eurovisión 2025 con Esa Diva, decidió no viajar el domingo con la delegación española de vuelta a Madrid y volar directamente a Sevilla.

De ahí viajó a Málaga, donde fue recibida por los medios y los fans con entusiasmo. "Me he venido para acá porque hace mucho tiempo que estoy sin mi niño. Me he venido dos semanas y me toca. Lo primero era estar con mi hijo, estar tranquilita, recuperar energía, ver a mi madre, a mi padre... Y no os preocupéis que me sentaré con vosotros. Hablaremos, me preguntaréis", ha dicho la cantante, que asegura hará una convocatoria con los medios para valorar todo lo ocurrido.

Será esta semana —del 19 al 25 de mayo— como se oye decir en el vídeo a su hermano, Eleazar Ruiz, mientras tira del brazo a Melody para seguir avanzando: "Esta semana cuando se convoque la rueda de prensa habrá más información".

Melody ha aprovechado para asegurar que "han dicho muchas cosas que no son verdad" (dice que el titular de que huyó de Basilea es falso) y volver a celebrar su actuación. "Creo que hemos hecho un trabajo muy bonito y creo que por encima de todo tiene que prevalecer el arte y la música que creo que mueve montañas", ha dicho en la misma línea del mensaje compartido a través de Instagram. "Creo que es increíble lo que se ha conseguido con Esa Diva y con esta candidatura. Se ha unido más el pueblo. Y yo con seo me puedo dar con un canto en los dientes", ha añadido la cantante, que se ha mostrado dispuesta a hablar de todo.

Cuando ya se iba, un periodista le ha preguntado si la política podría estar relacionada con su mal resultado. "Tú no te preocupes que te contestaré cuando hagamos la rueda de prensa", ha dicho al despedirse.