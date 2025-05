Melody anuncia la fecha de lanzamiento de 'El apagón', su primera canción tras Eurovisión

Melody aprovecha la atención mediática por Eurovisión 2025 para anunciar su nuevo sencillo, El apagón, que llegará el próximo viernes 23 de mayo. "¿Alguien ha pedido un apagón?", pregunta la artista junto a un vídeo que desvela 20 segundos de la canción.

"Tranquilo, que viene lo mejor / Después del apagón", canta Melody en una parte del tema, donde también menciona que vive "una revolución". Esta nueva composición de la artista independiente llegará pocos días después de su actuación en Eurovisión 2025, donde quedó en la antepenúltima posición con Esa Diva.

"Ha sido un show total, que yo creo que esto no se olvidará jamás", dijo Melody poco después de conocer su mala posición en el festival. "Estoy muy satisfecha con la actuación que he hecho. Me parece que hemos hecho un gran trabajo. Mi traje me encanta. Vocalmente ha estado... estoy muy feliz, qué quieres que te diga. Los bailarines son unos máquinas. Estoy muy contenta".

Además, desveló que en el futuro contará su experiencia en Eurovisión: "Vamos a hablar con claridad de lo que yo he visto. Señores, estoy muy feliz y muy satisfecha, porque nosotros hemos ganado. El amor está por encima de todo. Que viva el arte y la música, aunque a veces prevalezcan otras cosas. ¡Pero que viva el arte!", zanjó.

La coincidencia con 'El apagón'

Tras su experiencia en Eurovisión, Melody allana el camino para El apagón. Y le vino que ni pintado el gran fallo eléctrico que hubo en España el 28 de abril. De hecho, ella misma hizo referencia en el tren en el que le pilló este evento histórico.

La cantante publicó un divertido vídeo en Instagram en el que ironizaba sobre el parón que sufrió su tren y las siete horas que pasó junto a su hermano hasta que fueron a rescatarlos.