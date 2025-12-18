Por qué se celebra el Benidorm Fest si España no participa en Eurovisión

La delegación española decidió que no participaría en Eurovisión después de que la UER confirmara la participación de Israel, lo que provocó las dudas sobre qué ocurriría con el Benidorm Fest, el certamen creado con el fin de escoger al candidato que representaría a España en el festival europeo.

La decisión de la retirada de España convirtió a nuestro país en el quinto en confirmar que no participaría, tras seguir los pasos de Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda.

Tras este anuncio, las miradas de los eurofans se dirigieron hacia el Benidorm Fest de 2026.

Continúa como festival musical

Tal y como indicó RTVE, esta decisión no afecta a la planificación de la corporación de cara al Benidorm Fest. "La decisión adoptada hoy por el Consejo de Administración de RTVE sobre Eurovisión no altera los planes respecto a la celebración del Benidorm Fest, un festival con identidad propia, totalmente consolidado y que el próximo año celebra su quinta edición", explicaron.

Por lo tanto, se mantiene la programación para su celebración los próximos 10, 12 y 14 de febrero de 2026 en la ciudad alicantina. Una suerte para sus seguidores ya que en esta edición cuenta con la incorporación de Sergio Jaén como director artístico, buscando ofrecer una imagen del festival más compacta y coherente entre todas las actuaciones, reforzando el componente visual y escénico de las candidaturas.

Así, el Bendiorm Fest 2026 dará un giro para celebrar la música, sin relación directa con Eurovisión. Un espacio para que artistas pongan sus canciones en el punto de mira.

Los concursantes del Benidorm Fest