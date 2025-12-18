Quiénes son los presentadores del Benidorm Fest 2026

El Benidorm Fest inicia una nueva andadura. 18 canciones compiten por alzarse con el micrófono de bronce en esta edición que llega cargada de novedades. Para empezar el ganador se llevará por primera vez un premio en metálico y además, también por primera vez, no participará en Eurovisión ya que España se ha retirado del festival tras la decisión de la UER de permitir la participación de Israel.

La quinta edición del certamen alicantino llega con cuatro presentadores, uno más que las ediciones anteriores, y tres caras nuevas. La única presentadora que repite es Inés Hernand, uno de los rostros del Benidorm Fest por excelencia (solo se saltó la cita en 2024).

A Inés se unen en esta ocasión Jesús Vázquez, Lalachus y Javier Ambrossi, aunque todavía no se conoce qué papel jugará cada uno en las galas del 10, 12 y 14 de febrero. Próximamente tendremos nuevos detalles.

Jesús Vázquez

Jesús Vázquez es el veterano del elenco de presentadores. El gallego de 60 años asume este reto tras años de experiencia en formatos musicales. Entre otros, destaca su papel al frente de Operación Triunfo en 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, ediciones en las que participaron Edurne y Pablo López.

Lalachus

La presentadora de Cuerpos especialesse apunta a este reto tras ser conductora de la última edición de los Premios Ídolo y ponerse al frente de la Campanadas de 2025. La compañera de Nacho García en el morning de Europa FM se suma al plantel tras bromear (¿o no?) a principios de año con la posibilidad de participar en el festival.

Inés Hernand

Podría decirse que Inés Hernand es la experta en el Benidorm Fest. Para la cómica esta es su cuarta vez al frente de este formato —participó en 2022, 2023 y 2025— en el que se mueve como pez en el agua. Sus bromas son uno de los grandes alicientes de las galas. ¿Con qué ocurrencias nos sorprenderá esta vez?

Javier Ambrossi

"Nunca le he dicho que no a ningún reto": Javier Ambrossi abre las puertas a convertirse en máscara | antena3.com

Javier Ambrossi es el rostro más inesperado de esta edición aunque lo cierto es que no le falta experiencia como presentador ni en formatos musicales. En 2024 fue conductor de la gala de los Premios Goya junto a Ana Belén y su ya expareja Javier Calvo. Además, es investigador habitual en Mask Singer y, en el terreno de los talents, es jurado de Drag Race España.