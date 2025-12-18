Cuándo es el Benidorm Fest 2026: las fechas de las semifinales y de la final

¡Ahora sí! La cuenta atrás para la celebración del Benidorm Fest 2026 ha empezado.

Aunque España ha decidido retirarse de Eurovisión por la participación de Israel, el festival alicantino sigue adelante y cada vez quedan menos datos por conocerse de la cita musical que se enfrenta ya a su quinta edición.

Ahora que las 18 canciones que compiten este año ya están disponibles y que ya se conocen los nombres de los cuatro presentadores, solo queda esperar a la cita musical que este año tendrá lugar exclusivamente en febrero. Apunta las fechas y otros detalles del evento para no perderte detalle.

Cuándo es el Benidorm Fest 2026

El Benidorm Fest vuelve a dividirse en tres fases: las dos semifinales y la gran final de la que saldrá el ganador, que no viajará a Viena para representar a España en Eurovisión pero que recibirá por primera vez desde que tiene lugar el certamen un premio en metálico.

Esta vez la cita es a mediados de febrero, en lugar de a finales de enero-principios de febrero como ha pasado en las ediciones anteriores.

Martes, 10 de febrero - primera semifinal

Jueves, 12 de febrero - segunda semifinal

Sábado, 14 de febrero - final

Los horarios de las galas no son oficiales todavía pero, atendiendo a lo ocurrido en la última edición, cabe esperar que las semifinales sean a las 22:45 horas y la final a las 22:00 horas.

Quiénes son los presentadores del Benidorm Fest 2026

El festival llega este año con una novedad en la lista de presentadores ya que en esta ocasión hay cuatro caras, en lugar de tres como en las ediciones anteriores. Tres son rostros nuevos en este festival y la cuarta es Inés Hernand, que ha estado en la primera, segunda y cuarta edición del certamen. Los elegidos para esta ocasión son:

Jesús Vázquez

Javier Ambrossi

Inés Hernand

Lalachus

Por ahora se desconoce qué papel jugará cada uno de los presentadores en cada gala, aunque se espera que se desvele en las próximas semanas. la cita

¿Qué premio recibe el ganador del Benidorm Fest 2026?

El Benidorm Fest nació para elegir al representante de España en Eurovisión y este año, dada la decisión de RTVE, muchos se han planteado si tiene sentido que el certamen se celebre. La respuesta es sí.

"Nuestro compromiso con Benidorm Fest sigue intacto y redoblaremos nuestros esfuerzos", aseguró José Pablo López, el presidente de RTVE, al anunciar la decisión de España de dejar el certamen europeo por la participación de Israel. "RTVE trabaja para que este 2026 tengamos el mejor Benidorm Fest de nuestra historia y seguiremos dando lo mejor para su consolidación como el gran festival de la música en España. Benidorm Fest 2026 será sencillamente espectacular", añadió.

Así, el ganador de esta edición no viajará a Viena pero sí se alzará con el micrófono de bronce, que han levantado Chanel, Blanca Paloma, Nebulossa y Melody, y recibirá además un premio en metálico. Por primera vez desde que se creó el certamen, la canción ganadora recibirá un premio de 150.000 euros, 100.000 para los intérpretes y 50.000 para los compositores.