Eurovisión confirma los 35 países que participarán en el Festival de la Canción

Tras toda la polémica con la participación de Israel en el Festival de la Canción de Eurovisión y la confirmación de que algunos países se ausentarán del certamen, la lista con los países participantes ya ha sido publicada.

El festival, que comenzará con sus semifinales el 12 y 14 de mayo de 2026 y tendrá su final el 16 de mayo en Viena, contará con la presencia de 35 países, algunos de ellos como nuevas incorporaciones.

España este año no se encontrará presente en Eurovisión 2026, aunque sí que ha estado presente en Eurovisión Junior 2025 este 13 de diciembre, quedando en una posición bastante buena para el país.

Los nuevos países que participan

En los últimos meses, se han estado escuchando rumores sobre la participación de nuevos países para suplir el hueco que dejan los países que se retiran y ya se han confirmado nuevos participantes.

El primer país en anunciar su regreso fue Bulgaria. El país llevaba ausente desde 2022, debido a problemas económicos y un desinterés gradual por el festival.

Rumanía también regresará tras dos años fuera del concurso, también por problemas económicos.

En tercer lugar, está Moldavia, quien anunció su regreso tras un año fuera del certamen por cuestiones administrativas.

Lista completa de los participantes