¿Israel actúa en Eurovisión Junior 2025? Estos son los 18 países participantes

Este 13 de diciembre da comienzo la 23ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión Junior, el cual tiene lugar en Tiflis, capital de Georgia. La edición es una de las más numerosas de la historia del concurso, con un total de 18 participantes, teniendo solo por encima a la edición de 2021 con 19 países.

El año pasado, Andria Putkaradze y su canción To My Mom se alzaron con la victoria, pero quién sabe si este año es la oportunidad de España de hacerse con el micrófono de cristal.

De entre los países participantes este año, tan solo siete forman parte de los países fundadores del festival: Chipre (CyBC), Croacia (HRT), España (RTVE), Macedonia del Norte (MRT), Malta (PBS), Países Bajos (AVROTROS) y Polonia (TVP).

Sin embargo, el nombre que más atención reclama antes del inicio del festival es el de Israel, país que muchos se preguntan si estará presente o no este año. Por eso mismo, en Europa FM te contamos quiénes son los países que participan.

¿Israel participa en Eurovisión Junior 2025?

Este 2025, Israel no participa en Eurovisión Junior, pero probablemente regrese en algún momento al festival, sobre todo si vemos su trayectoria hasta el ahora.

Israel debutó en Eurovisión Junior 2012 con el grupo juvenil Kids.il, los cuales terminaron en 8ª posición con 68 puntos. En 2013 anunciaron su retirada al no estar satisfechos con el resultado del año anterior, alargándose su ausencia durante los años 2014 y 2015.

En 2016, Israel regresó con el dúo Shir y Tim, con el tema Follow My Heart, quedando en el 15º puesto con 27 puntos. De nuevo, volvieron a retirarse, esta vez debido al cierre de su canal público IBA, que fue reemplazado por KAN.

Un año después, decidieron no volver al festival, en parte gracias a su victoria en la versión senior y la consolidación de la KAN. Sin embargo, el participante de ese año, Noam Dadon, tan solo obtuvo la 14ª posición.

A partir de este punto, Israel decidió no participar más en el festival. Según ESCplus España, el motivo de su retirada en 2019 podría haber sido "la inversión económica en el festival sénior".

¿Por qué participa España?

La retirada de España de Eurovisión 2026 se hizo oficial el pasado 4 de diciembre, a pocos días de celebrarse Eurovisión Junior, donde participan niños de entre 9 y 14 años. A pesar de ello, la presencia de nuestro país en la edición infantil sigue adelante, aunque la UER también está involucrada en este evento.

RTVE no se ha pronunciado sobre los motivos de continuar en Eurovisión Junior 2025 tras retirarse de la edición sénior, aunque hay que tener en cuenta que son festivales diferentes. Además, España ya tenía todo organizado para actuar en la edición infantil tras anunciar a su representante el pasado 23 de julio: Gonzalo Pinillos, un amante de los musicales.

En 2024, el país también participó en Eurovisión Junior con Chloe DelaRosa, que quedó sexta con su tema Como la Lola.

Lista de países participantes

Estos son los candidatos de Eurovisión Junior 2025, con el orden en que actúan y el título de sus canciones:

1. Malta — Eliza Borg – I Believe

2. Azerbaiyán — Yağmur – Miau Miau

3. Croacia — Marino Vrgoč – Snovi

4. San Marino — Martina CRV – Beyond the Stars

5. Armenia — Albert – Brave Heart

6. Ucrania — Sofia Nersesian – Motanka

7. Irlanda — Lottie O'Driscoll Murray – Rúin

8. Países Bajos — Meadow – Freeze

9. Polonia — Marianna Kłos – Brightest Light

10. Macedonia del Norte — Nela Mancheska – Miracle

11. Montenegro — Asja Džogović – I Tužna i Srećna Priča

12. Italia — Leonardo Giovannangeli – Rockstar

13. Portugal — Inês Gonçalves – Para Onde Vai o Amor

14. España — Gonzalo Pinillos – Érase Una Vez (Once Upon a Time)

15. Georgia — Anita Abgariani – Shine Like a Star

16. Chipre — Rafaella & Christos – AWAY

17. Francia — Lou Deleuze – Ce Monde

18. Albania — Kroni Pula – Fruta Perime

De la lista, tenemos que destacar la presencia de tres países, los cuales han regresado al festival este año. La última vez que Montenegro participó fue en 2015, mientras que Croacia, que ganó en 2003, no compite desde 2014. Por su parte, Azerbaiyán llevaba ausente desde 2021.

Por su parte, Irlanda y Países Bajos están presentes en Eurovisión Junior 2025, a pesar de que ambos países también se han retirado de Eurovisión 2026.