Los hijos Mery Bas y Mark Dasousa, la pareja que representa a España en Eurovisión

El encuentro de Mery Bas y Mark Dasousa con sus hijos tras la victoria de Nebulossa en el Benidorm Fest fue uno de los momentos más emotivos que captaron las cámaras tras la euforia vivida en el escenario.

María, de 23 años, y Neo, de 11, se abrazaron entre lágrimas a sus padres que se habían proclamado ganadores del concurso que les daba el pasaporte directo a Eurovisión con su canción Zorra.

“Nos hemos mirado. Mi madre y yo tenemos una conexión muy grande, somos muy afortunadas. Nos hemos mirado, nos hemos abrazado y yo no he podido evitar… Me ha dicho ‘no llores cariño’ y yo no he podido evitarlo porque ella está la mar de tranquila, pero yo estoy que me como de los nervios”, relató la mayor de los hermanos sobre este tierno momento.

Además, la joven aprovechó para presumir de padres, pero especialmente de madre, ante los medios, sin poder aguantar las lágrimas: “Me parece la cosa más alucinante del mundo que todo el mundo esté tarareando y cantando Zorra, a coro Zorra, Zorra… Me parece lo más fascinante. Estoy muy, muy orgullosa, pero de siempre porque ella siempre ha luchado por su sueño y lo ha trabajado mucho”.

Una admiración que ha demostrado en cada entrevista: “Soy la fan número uno de todos los temas de mi madre, siempre que la escucho y la veo... Voy a todos sus conciertos. Es que mi madre es muy zorra, me encanta, es la reina".

Neo, el más joven de sus incondicionales fans

Mark y Mery, que se conocen desde que eran los dos pequeños —ella era su canguro—, llevan más de veinte años casados y han conseguido formar una bonita y unida familia de cinco, porque además de María y Neo, los Nebulosa tienen una perra, Ona, a la que consideran una más del clan.

Sus hijos son el gran apoyo del dúo alicantino en esta aventura, pero también son su gran preocupación, especialmente el pequeño Neo. “Al principio, me daba miedo que diéramos pie a que sus compañeros le dijeran: 'Tu madre es una zorra”, confesaba Mery. Unos miedos que se han ido disipando como ella misma también ha confirmado: “Neo estuvo en los ensayos y me fijé cómo observaba a César y Josu, nuestros dos bailarines, que se dedican al drag. Era una mirada entre la admiración y la confusión. Me di cuenta de que le estábamos acercando a otras realidades y alejándole de prejuicios. Y sus amigos también lo hacen”.

De ello también ha hablado Mark, mostrando siempre respeto por las emociones de su hijo que aún es un niño: "Yo le digo a mi hijo: 'Si llevo el pelo así, de colores, y te llevo al cole, ¿te molesta?’. Porque yo recuerdo que mi madre era muy llamativa cuando yo era pequeño y me imponía. Pero mi hijo me dice 'no no, que está bien. ¡Súbete más el pelo!’.”

Y María a los mandos

Muy diferente es la relación de los componentes con su hija mayor, que además de ser un apoyo emocional fundamental también lo es laboral. Mientras dura la aventura eurovisiva María se hace cargo de la clínica de estética que su madre gestiona en Ondara, Fina Estética y Spa.

La jocen ha asumido la responsabilidad de tal manera que ha antepuesto el ‘negocio’ a la inmensa ilusión que supondría acompañar en Malmö a sus padres: “Yo estoy en el negocio y todo es cuestión de organización, pero me encantaría disfrutar de ese pedazo de festival. Veremos cómo se puede organizar todo”.

Y aunque sus obligaciones laborales no le han permitido estar con sus padres en cada entrevista, en cada presentación o en cada concierto, sí que pudo escaparse con ellos y con su hermano a Nueva York, donde Nebulossa cantó Zorra en el concierto de Gloria Trevi.

A sus dos hijos dedicó Mery Bass, sus últimas palabras lágrimas en la fiesta de despedida que se celebró en Madrid antes de poner rumbo a Malmö: “Ellos son los que están recibiendo esta ausencia. No estamos con ellos y son los que están sufriendo realmente”.