Joost Klein reconoce haber "empujado la cámara" de la fotógrafa de Eurovisión y niega "haberla amenazado"

La investigación contra el representante de Países Bajos en Eurovisión 2024, Joost Klein , sigue su curso, aunque él niega cualquier acusación de amenazas. Según su abogado, se limitó a "empujar la cámara" de la fotógrafa y no fue a mayores.

La experiencia de Joost Klein, el representante de Países Bajos en Eurovisión 2024, no parece haber sido muy satisfactoria. Un día antes de la gran final, el neerlandés fue apartado sin dar explicaciones de los ensayos y las dudas comenzaron a extenderse entre los eurofans.

Un día después, la televisión holandesa AVROTROS emitió un comunicado en el que defendía que solo se molestó porque no quería que lo grabaran tras un ensayo: "Fue grabado justo cuando salía del escenario con urgencia por llegar a la 'Green Room'. En ese momento, Joost indicó repetidamente que no quería ser grabado. Su deseo no fue respetado. Esto le llevó a un gesto amenazante hacia la cámara".

Sin embargo, subrayó que "Joost no tocó a la operadora de cámara" y el castigo había sido "desproporcionado".

Mientras el intérprete de Europapa se juega ser procesado por amenazas ilegales, su abogado Jan-Åke Fält se ha pronunciado en el medio sueco SVT y ha negado cualquier amenaza a la fotógrafa del certamen. Del mismo modo, ha insistido en que el neerlandés solo "empujó la cámara".

"Según tengo entendido, hubo un acuerdo entre él y la dirección. Fue una ocasión delicada en la que no sería fotografiado cuando abandonara el escenario. Su equipo lo recibiría, pero había un fotógrafo. Le pidió a la persona que dejara de filmar", ha dicho el letrado.

Y ella continuó intentando grabarlo: "Entonces [Joost] empujó la cámara para quitarla. Él niega haber amenazado a esta persona".