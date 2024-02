De Manu Tenorio a María Pombo: los famosos que han criticado la letra de ‘Zorra’, la canción de Nebulossa

Nebulossa, el dúo formado por los alicantinos Mery Bas y Mark Desousa, se alzaba con el Micrófono de Bronce en el Benidorm Fest gracias a Zorra, una canción con un título cargado de significado, que busca cambiar el sentido peyorativo que tradicionalmente ha tenido el término por uno positivo y empoderador.

Sin embargo, parece que la canción que representará a España en el próximo festival de Eurovisión, que se celebrará en mayo en la ciudad sueca de Malmö, no ha gustado a todos por igual, generando diferentes críticas dentro del sector musical y el mundo de las celebrities.

José Manuel Soto

Jose Manuel Soto fue uno de los primeros en pronunciarse de forma irónica acerca de la idoneidad de que Zorra sea la voz española en el certamen musical. "#Zorra la canción que representará a España en #Eurovision , creo que es un acierto, expresa muy bien lo que somos hoy en día…", tuiteó el autor en la red social X el pasado domingo.

Manu Tenorio

No fue el único cantante en mostrar su disconformidad con la letra creada por Nebulossa. Manuel Tenorio, uno de los rostros más recordados de la primera edición de Operación Triunfo, iniciaba un debate en la misma plataforma publicando el tuit: "Zorra: cuando ya en este caos social en el que vivimos, toca techo cuando lo soez sustituye a la lírica, a la poesía, a la belleza….".

Una alusión a la provocativa letra de la canción que el sevillano concluyó con: "Pero entiendo que todavía hay gente que pone en práctica eso de que: lo importante es que hablen".

El mensaje de Tenorio pronto obtuvo respuesta por parte de los seguidores del grupo alicantino, réplicas de diferente índole a las que el artista respondió con un contundente: "A ver si aprendéis a respetar las opiniones de los demás aunque no coincidan con la vuestra. Se llama educación".

Lejos de zanjar la polémica, el intercambio de tuits entre el cantante y otros usuarios siguió durante varias horas, derivando en una conversación acerca de otras representaciones eurovisivas —"No os acordáis de la canción, de la actuación y de la interpretación de Pastora Soler ?? Jajajajaj venga chicos vamos a cenar!", publicaba— u otros candidatos que, en su opinión, habían presentado mejores propuestas en el Benidorm Fest —Angy, Lérica o Miss Cafeina—.

María Pombo y Tomás Páramo

La influencer María Pombo no dudó en manifestar su poca sintonía con Zorra, aunque admite que no ha escuchado la canción y que tendría que escucharla para entenderla. “Ya sabemos que estamos muy modernos últimamente, o sea que ya no me sorprende nada”, expresaba a su llegada de París.

Emulando los condicionantes su compañera celebrity, Tomás Páramo confesó: “No he escuchado mucho y prefiero no opinar de lo que desconozco". Sin embargo, finalmente el emprendedor se animó a emitir un juicio, declarando que “es un poco llamativo que vayamos a Eurovisión con una canción que se llama así, pero quizá tendría que escuchar la canción entera para juzgarla".

Debate en 'La Roca' con Juan del Val

Ningún sector ha escapado del torbellino Zorra y en el programa La Roca, de La Sexta, la canción de Nebulossa también fue objeto de debate. Tanto la presentadora, Nuria Roca, como los colaboradores Nacho García, presentador de Cuerpos Espaciales, y Berni Barrachina mostraron su entusiasmo con la canción frente a un Juan del Val que no podía esconder su poco apego a la creación. "Es un juego, ¿no? He escuchado a la cantante y decía que era una canción necesaria. A ver...", comentaba el guionista, para quien la reivindicación del tema resulta "un poco antigua".

Sonia Ferrer

La modelo Sonia Ferrer ha sido otra de las voces en contra de la utilización de “zorra” como término reivindicativo. “Me parece absurdo que el que te llamen zorra sea 'empoderante' (...). Mejor vamos a intentar que dejen de llamarnos zorras", sentenciaba en el programa en el que colabora.

Una apreciación que completaba argumentando que "este discurso feminista de la letra tapado por una puesta en escena hipersexualidad anula, por supuesto, cualquier reivindicación feminista".