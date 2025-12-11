Nemo, ganador de Eurovisión en 2024, devolverá el trofeo que obtuvo en Malmö

A raíz de la decisión tomada por la UER (Unión Europea de Radiodifusión) en cuanto a la participación de Israel en Eurovisión, Nemo, el ganador del festival en 2024, ha decidido devolver el micrófono de cristal al no coincidir sus ideales con la postura del festival ante el genocidio del pueblo palestino.

"Aunque estoy inmensamente agradecido por la comunidad en torno a este concurso y por todo lo que esta experiencia me ha enseñado, tanto como persona como artista, hoy ya no siento que este trofeo deba estar en mi estantería", declaró el cantante.

Según el suizo, el festival antes tenía unos valores de defensa de "la unidad, la inclusión y la dignidad para todos", valores que le hicieron que participar tuviera sentido.

Un conflicto de valores

El conflicto acontecido entre Israel y Palestina ya fue declarado por la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU como un genocidio, algo ante lo que la UER se ha mostrado indiferente para tomar su decisión.

"El concurso fue utilizado repetidamente para suavizar la imagen de un Estado acusado de graves actos ilícitos, mientras la UER insistía en que Eurovisión es 'apolítico'", declara Nemo con contundencia.

Para él, el hecho de que "los valores que celebramos en el escenario" no se respeten fuera de él, hacen que "incluso las canciones más hermosas pierden su significado".

"Estoy esperando el momento en que esas palabras y acciones se alineen. Hasta entonces, este trofeo es suyo", concluyó el artista.

¿Israel ha incumplido normas en Eurovisión?

Israel quedó segundo en el televoto en 2024 y primero en 2025, coincidiendo con los años de mayor tensión entre el país y Palestina. Durante años, la presencia del país ha sido cuestionada por los eurofans, sobre todo desde que se expulsó a Rusia del festival en 2022 por la invasión a Ucrania. La UER, sin embargo, sigue alegando que Eurovisión es un certamen musical "apolítico".

Aparte de la situación en Gaza, Israel podría haber incumplido las normas por incentivar el voto desde su Gobierno. En 2024, un miembro del Ministerio de Asuntos Exteriores reconoció que se invirtió dinero en la "campaña de promoción", según recoge verTele. Este mismo portal asegura que el Gobierno de Israel también habría influido en los resultados de 2025, a pesar de que "el Código de conducta prohíbe que los gobiernos traten de influenciar directamente en el voto de Eurovisión".