Qué países no participan en Eurovisión 2025 y por qué

Eurovisión 2025 celebra su 69ª edición en Basilea. Este año son 37 los países los participantes, de los que 11 se han quedado por el camino en las semifinales celebradas el 13 y 15 de mayo.

Al igual que otros años, en esta edición Eurovisión cuenta con algunas bajas en las delegaciones participantes. Algunos de estos países llevan años sin participar, y otros han dado la sorpresa este 2025.

Moldavia

La ausencia de Moldavia es la gran sorpresa e este 2025. La delegación había anunciado en un principio su participación, pero en enero anunció que decidían retirarse esta ediciónpor motivos económicos. El país también señaló como otro argumento a su no participación una falta de calidad e interés público con las canciones seleccionadas.

Andorra

Andorra suma este 2025 a la lista de años que lleva sin participar en Eurovisión. El país debutó en el certamen en 2004, pero después de seis participaciones tras 2009 decidió retirarse a causa de la crisis económica. Sus malos resultados (nunca llegó a clasificarse en la final) tampoco ayudaron en su continuidad al igual que la falta de interés de la cita musical en el país. Sin embargo, sigue estando presente al ser miembro de la Unión Europea de Radiodifusión (UER).

Bosnia y Herzegovina

En 1993 Bosnia y Herzegovina debutó en Eurovisión, pero la última vez que se los vio en el concurso fue en 2016, tras 19 ediciones en total en las que consiguió buenos resultados. Pero dejó de participar a partir del 2017 a causa de sanciones por problemas financieros, tal y como defiende la UER.

Eslovaquia

Pese a la tradición eurovisiva de Eslovaquia (el país participó entre 1993 a 2012), las dificultades económicas del territorio le han llevado a no participar en el certamen desde 2013. Este año la RTVS planteó regresar a Eurovisión, pero se lo impidieron recortes en el presupuesto.

Macedonia del Norte

Este año Macedonia del Norte tampoco participa en Eurovisión. El país tiene una trayectoria irregular en el certamen, pues debutó en 1996 y su última aparición fue en 2022, consiguiendo puestos de todo tipo, pero la falta de apoyo institucional y presupuesto le han llevado a no volver a participar desde 2023.

Rumanía

Rumania es otra gran ausencia de este 2025. Su última participación fue en 2023, después de debutar en 1994. Sus razones para no concursar giran alrededor de los altos costes del certamen y la ausencia de buenos resultados recientemente.

Turquía

Turquía tiene una gran trayectoria eurovisiva. El país debutó en 1975 y a lo largo de los 90 consiguió muy buenas posiciones, pero su radiodifusora pública, TRT, anunció su retirada del concurso en 2012 como protesta al selecto grupo del Big Five, pero también a la promoción de los derechos LGTBIQ+ y el sistema de los comités de votación. Por ello, este 2025 tampoco participa.

Rusia

Debido a su conflicto bélico con Ucrania, Rusia continúa un año más sin poder participar en Eurovisión, dadas las sanciones impuestas por Unión Europea de Radiodifusión (UER).

Mónaco

Mónaco participó en Eurovisión entre 1959 y 2006, con un parón de 23 años entre 1980 y 2003. Pese a haber ganado, no pudo acoger el concurso a causa de no encontrar un recinto adecuado para ello. Precisamente estos problemas técnicos y logísticos le hicieron no volver a presentarse tras 2006. Ahora, con la creación de TVMonaco, el país no descarta volver a participar.