Por qué RTVE no puede regalarle a Chanel su vestuario de Eurovisión

Chanel hizo historia en Eurovisión. Después de muchos años sin conseguir quedar entre los primeros puestos en España, la representante consiguió una medalla de bronce con SloMo, una canción muy potenciada por la coreografía y el vestuario.

De hecho, el outfit a cargo de Palomo Spain que lució la catalana es una pieza muy preciada por todos los eurofans. Ese mallot y esa torera adornados con cristales de Swarovski se convirtieron en un emblema de la candidatura de España en 2022.

Y parece que Chanel también es una apasionada de aquel vestuario que le hizo rozar la victoria en Turín. Así lo explicó en el programa de Henar Álvarez, donde detalló cómo se sintió al dar los puntos para España en Eurovisión 2025, donde llevaba la torera que lució en 2022. La artista aseguró que le "temblaban las piernas" del o nerviosa que estaba, y ensayó "unas 60 veces".

Y centrándose en el guiño que hizo a su actuación en Eurovisión, Chanel le expresó a la cómica: "No me dan la chaqueta. Yo la quiero". Sin embargo, este deseo de la catalana y el de todos los eurofans no se puede cumplir, y así lo ha explicado el propio ente público.

"Un gasto fiscalizado" que no se puede regalar

RTVE ha explicado la razón de no poder entregarle el recordado outfit a quien lo portó: "El vestuario de Chanel forma parte del presupuesto oficial que RTVE destina al Festival de Eurovisión, un gasto que está fiscalizado como cualquier otro recurso público".

"En otras palabras: la chaqueta no puede regalarse, porque pertenece a RTVE. Nadie dentro de la corporación tiene la potestad de entregarla, por muy icónica que sea. Aunque la chaqueta pertenece a RTVE, Chanel siempre podrá volver a lucirla cuando quiera recordar su paso por Eurovisión", ha defendido el ente público.