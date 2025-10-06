Quién es Gonzalo Pinillos, el representante de España de Eurovisión Junior 2025

El madrileño ya se presentó en 2024 al casting para participar en el Festival de la Canción de Eurovisión Junior y por fin este año tendrá la oportunidad de deslumbrar en Georgia.

Eurovisión Junior 2025 está a la vuelta de la esquina y España ya tiene representante con el que luchará por hacerse con el trofeo de cristal. Gonzalo Pinillos, nacido en Madrid y con 14 años de edad deslumbrará al mundo con su voz el 13 de diciembre en Tiflis, Georgia.

El madrileño ya probó suerte en el casting de 2024, pero no fue seleccionado. Sin embargo, este año Gonzalo brilló por encima de los 270 candidatos del casting online y fue seleccionado en la prueba presencial gracias a su versión de Defying Gravity, de Wicked.

Por el momento, solo conocemos que la canción que cantará se llamará Érase una vez, pero podremos por fin escucharla hoy mismo, 6 de octubre. Aunque, tras ser anunciado, Gonzalo ya lo tenía claro: "Me gustaría que fuese una balada con un mensaje bonito para transmitir y si pudiese tocar el piano en alguna parte, sería genial".

Su trayectoria musical

Formado en interpretación, canto, expresión corporal y técnica audiovisual por la escuela de interpretación Mario Bolaños, ha participado en grandes proyectos musicales, ganando tablas sobre el escenario.

Su mayor papel fue como protagonista en Los Chicos del Coro, encarnando a Pierre Morhange en 2024 y 2025, pero también participó previamente en el musical School of Rock en 2023 y en Billy Elliot en 2024.

A partir de noviembre formará también parte del elenco de Oliver Twist, justo un mes antes de su debut en el XXIII Festival de la Canción de Eurovisión Junior.

Gonzalo, que ya desde los seis años empezó a aprender a tocar el piano y estudiar lenguaje musical, ha compartido en entrevistas que gracias a toda su experiencia no tiene "los nervios como si fuese la primera vez" que se sube a un escenario, por lo que desde luego le veremos derrochar talento con mucha seguridad.

Sus artistas favoritos

Por más que les cueste decidirse, todos los artistas tienen sus favoritos, y nuestro representante de Eurovisión lo tiene claro. Evidentemente, por su trayectoria dentro de los musicales, este es uno de sus géneros favoritos, pero también es un gran fan de artistas pop como representante Olivia Rodrigo, Ariana Grande o Brunos Mars. Aunque no solo se queda en el ámbito internacional, sino que ha declarado ser un gran fan de Aitana, David Bisbal o Sebastián Yatra.

El mensaje que le gustaría transmitir

Las últimas propuestas de España para Eurovisión Junior con Sandra Valero y Cloe DelaRosa como representantes tenían un mensaje muy potente y Gonzalo Pinillas no quiere quedarse atrás.

Al igual que se refleja en el tema Defying Gravity, al joven artista le gustaría que la temática de su canción tratara sobre "ser quién eres sin dejar que los demás te juzguen" y, aunque "suena muy cliché", sobre "perseguir tus sueños". Su sueño es representar a España en el festival y al final lo va a conseguir, por lo que es algo que le gustaría transmitir a los demás.

Su reacción al ser seleccionado

Si algo hemos podido ver de Gonzalo a través de la rueda de prensa de presentación y las entrevistas que le han hecho es su espontaneidad y jovialidad. Esto mismo pudimos ya intuirlo en su reacción al enterarse de que había sido seleccionado como representante para Eurovisión Junior 2025 mientras estaba jugando con globos de agua de vacaciones en Huelva.