¿Qué está pasando en el Benidorm Fest? El motivo detrás de la cancelación de los ensayos

La quinta edición del Benidorm Fest está cargada de novedades. El concurso musical celebrará la música más que nunca, puesto que se ha desvinculado a Eurovisión por la decisión de la delegación española en no participar en el Festival de la Canción europeo por la presencia de Israel.

El certamen se celebrará los días 10, 12 y 14 de febrero, con dos semifinales y una gran final que acogerá más finalistas que nunca. Y entre las diferencias de esta edición respecto a las anteriores se encuentran grandes ventajas para los espectadores.

Por primera vez el público pudo comprar entradas para asistir a al ensayo general de la gran final del sábado 14 de febrero. Este estaba programado para el viernes 13 de febrero, en el que los 12 finalistas pondrían a punto sus actuaciones para alzarse con el La Sirenita de Oro.

Sin embargo, aquellos que tenían entrada para esta preparación de los participantes para la final en el Palau Municipal d'Esports L'Illa de Benidorm han recibido un correo cancelando su entrada por la suspensión del ensayo: "Nos ponemos en contacto contigo para informarte de que, por motivos técnicos de organización, el ensayo de la final del Benidorm Fest 2026 para el que adquiriste tu entrada ha sido cancelado".

Los afectados recibirán un reembolso y un CD del Benidorm Fest como compensación, pero la organización no ha detallado esos motivos técnicos que harán que los concursantes no puedan ensayar, al menos con público, el día destinado para ello.

Qué pasa con el ensayo general de la final del Benidorm Fest

Según el portal Eurovisión Spain, se trataría efectivamente de razones técnicas de la organización. El ensayo seguirá adelante, pero sin público, que parece el inconveniente principal para que se lleve a cabo el ensayo. Se desconocen por el momento los detalles de lo que impediría celebrar el ensayo con espectadores presentes en el pabellón.

El mencionado portal destaca que aún no se habían agotado las entradas para esta cita.