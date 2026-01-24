Sin Melody (por ahora): los otros ganadores del Benidorm Fest actuarán en la final de 2026

Novedades en el Benidorm Fest. El festival, que sigue su curso a pesar de que España no competirá en Eurovisión 2026, ha dado a conocer los nombres de dos artistas que actuarán en la gala del sábado 14 de febrero.

Así, se ha desvelado que Blanca Paloma y Nebulossa actuarán en la final del Benidorm Fest 2026. La alicantina y el dúo son los ganadores de 2023 y 2024, respectivamente, y se unen al cartel de invitados con Chanel, la vencedora de 2022. En enero, el certamen nacional anunció el esperado regreso de la hispano-cubana al Benidorm Fest.

Las redes sociales no han tardado en analizar la situación: todos los ganadores del Benidorm Fest actuarán en la final del 2026... ¿excepto Melody? Aún hay tiempo para que la organización anuncie la presencia de la sevillana en el festival, pero muchos fans ya dan por hecho su ausencia en esta nueva edición.

"Todos los ganadores del Benidorm Fest estarán sobre el escenario, excepto la actual ganadora, Melody. ¿Cuál será el motivo?", se pregunta @eurocharla en X. "Todos los ganadores hasta la edición de 2024 están confirmados. Aún no se sabe si habrá más confirmados ni si se habrá invitado a más", comenta @SoyFandeMelody.

Qué dijo Melody sobre su experiencia en Eurovisión

Las semanas posteriores a Eurovisión 2025 fueron muy polémicas. Melody decidió alejarse del foco público tras su 24ª posición en el certamen para estar con su familia. "Antes de terminar Eurovisión, yo ya notifiqué que necesitaba ver a mi familia, a mi hijo, porque estaba muy cansada. Son muchos meses de trabajo, de dedicación a la candidatura y a la promesa que había hecho a España", dijo en la rueda de prensa posterior.

Melody en la rueda de prensa tras Eurovisión | RTVE

En ese encuentro, Melody señaló diferencias sustanciales entre ella y el equipo de Eurovisión, y evitó posicionarse a nivel político ante la participación de Israel. "Para mí, lo más importante es la música, el arte y respetar el espíritu de paz por el que se creó el festival, que fue para unir a los pueblos a través de la música. Hay ciertas cosas que se salen del ámbito artístico, y de lo que no sé, no voy a hablar. Pero quiero dejar claro que por encima de todo lo que más deseo en el mundo es que haya amor, haya paz y que ojalá los conflictos que hay en muchas partes del mundo se acabasen. Nos merecemos vivir en un mundo lleno de amor. Amo el arte, amo la paz y amo el amor", añadió.

En cuanto a su relación con la delegación española de Eurovisión, señaló diferencias: "Por supuesto que ha habido cosas en las que hemos debatido y no he estado de acuerdo. La puesta en escena... A mí había cosas que me habría gustado decidir, como las pantallas, que no las vi hasta el día de antes, pero eso no me quita la felicidad que tengo. Ha sido un trabajo muy bonito y que va a quedar en el corazón de la gente", dijo.