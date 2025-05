Señalan a Melody por no hacer autocrítica tras su mal resultado en Eurovisión

Melody ha reaparecido, tal y como todo el mundo estaba esperando. La representante de España en Eurovisión 2025, tras descansar más de una semana desde su actuación en la final del certamen en Basilea, ha hablado en una rueda de prensa este 26 de mayo largo y tendido de lo que siente tras participar en el festival europeo.

La artista ha podido abordar distintos temas. En primer lugar se ha mostrado muy agradecida por todos los fans y artistas que la han apoyado tras quedar en 24ª posición. También ha tenido unas palabras para quienes la han criticado por volver a casa después de Eurovisión y, además, ha expresado que ella quería otro tipo de actuación, pero finalmente acató órdenes de la delegación española.

Sin embargo, también hay temas de los que Melody ha preferido no hablar, y pese a las preguntas de los periodistas presentes, la artista se ha mostrado muy discreta. Sore todo ha sido con la polémica participación de Israel, conflicto del que a de Dos Hermanas ha insistido en que no se ha a pronunciar. Solamente ha deseado que haya paz en el mundo.

La autocrítica, ausente en la rueda de prensa

Pero hay algo de lo que periodistas, fans y otras personalidades han hablado en redes sociales: la autocrítica. En 45 minutos de rueda de prensa, Melody no ha explicado qué puntos débiles de su propuesta cree que han influido en quedar en antepenúltima posición. De hecho, no ha reflejado ningún tipo de opinión sobre por qué Esa Diva no fue votada apenas ni por el jurado ni por el público.

La artista no ha achacado el resultado a la polémica entre España e Israel, pero tampoco se ha parado a reflexionar en público en qué ha podido fallar ella o su actuación de Esa Diva en Eurovisión para obtener esa valoración. Todo lo contrario: Melody ha reivindicado las grandes cifras de reproducciones que tiene la canción en Spotify, la acogida de su actuación en YouTube y las visualizaciones en redes sociales.

Además, la artista ha ensalzado su talento y su ejecución sobre el escenario de Basilea, repitiendo a lo largo de la rueda de prensa sus discrepancias con el equipo de RTVE sobre lo que ella quería hacer en su actuación. Pero, además, incluso ha expuesto que estas diferencias no han sido la causa de quedar antepenúltima, pese a remarcarlas.

¿Y cuál es la causa para Melody de acabar quedando tercera por la cola en Eurovisión? Pese a la cantidad de especulaciones a las que la sevillana ha respondido, la artista no se ha pronunciado sobre las teorías de la posición de su candidatura. Y esta postura pronto se ha visto señalada en la prensa y en redes sociales.

Muchos usuarios han remarcado la poca reflexión que ha habido sobre la candidatura de Melody con los resultados en la mano. "Un poco más de autocrítica reina y menos echar culpas a los demás", ha expresado la usuaria @itsarax en X. Por el mismo lado ha ido la protesta de @YaizaRguez: "Melody ha sido toda una vida una persona carente de autocrítica".

"Verborrea, falta de aautocrítica, pesadez, etc", ha compartido @dnerga, mientras que @conspiranoicas1 señala lo mismo: "Más humildad... Y más autocrítica". "Hoy falta mucha autocrítica y sobra soberbia", ha expresado @luisrenduelesm.

Los memes tampoco han tardado en llegar, porque entre tanto halago y agradecimiento, no ha habido espacio para expresar ni siquiera un atisbo de duda de qué habrá podido pasar en Eurovisión para que España acabara en un puesto tan malo.

Sea como sea, la espera rueda de prensa de Melody tras Eurovisión ha sabido de muy poco a muchos interesados, y la artista ha vuelto a defender su posición, cual diva.