Lucio Corsi no fue la primera opción de Italia para Eurovisión 2025: ¿por qué renunció Olly, el ganador de Sanremo?

El Festival de Sanremo es uno de los acontecimientos musicales más importantes de Italia y da derecho a su ganador a encabezar la candidatura del país en Eurovisión, aunque no siempre ha sido así.

La primera edición del certamen se celebró en 1951 y en 1956, cuando surgió Eurovisión en el escenario musical europeo, fue el medio acordado para mandar a sus candidatos. Hasta que en 1966, Domenico Modugno, que ese año ganó por cuarta vez el festival italiano, no obtuvo ningún punto en el europeo y Sanremo decidió desvincularse del festival internacional.

En 2011, después de 13 ediciones sin participar en Eurovisión, Sanremo volvió a tomar un papel protagonista en la elección del representante italiano y de él salieron, entre otros, el grupo Il Volo que consiguió un tercer puesto en 2015, el cantante Mahmood, que logró una segunda posición en 2019 y Manëskin, la banda de rock que ganó en 2021.

Olly, ganador del 75º aniversario de Sanremo

Este 2025, Sanremo cumplió 75 ediciones coronándose de nuevo como un acontecimiento nacional que congregó frente a la televisión a más de 16 millones de espectadores en su minuto de oro en la final celebrada el sábado 15 de febrero. A esa superfinal llegaron cinco de los 29 candidatos seleccionados por la organización: Fedez, Olly, Brunori Sas, Simone Cristicchi y Lucio Corsi.

Finalmente, el rapero y cantautor genovés de 23 años Olly se alzó con la victoria con la canción Balorda Nostalgia que conquistó el 31% del televoto. El segundo clasificado fue Lucio Corsi, con el 22% del televoto. El tercero, Brunori Sas, con el 16%. El cuarto, Fedez —el exmarido de la influencerChiara Ferragni—, con el 17%. Y el quinto, Simone Cristicchi, con el 6%.

Esta no era la primera vez que Olly intentaba convertirse en ganador del festival más popular de su país. En 2023 también participó tras haber quedado segundo en Sanremo Giovani, la edición celebrada para jóvenes músicos que les abre las puertas al gran festival. Terminó ocupando el 24º puesto de esa edición y, durante la celebración del certamen, el 10 de febrero, lanzó su primer álbum de estudio Gira, il mondo gira con el que se consagró como una de las estrellas emergentes de la música italiana.

“Gracias a todos, a los que estuvieron antes y a los que venís ahora. Gracias a todos los que me habéis acompañado durante años en este viaje, a los que os habéis sumado recientemente y a todos los cantantes de la 'competencia' por traer su mundo. Por fin nuestras canciones ahora son libres de ir a donde quieran y nosotros sólo podemos disfrutar de su viaje. Que esta experiencia sea una experiencia inolvidable para todas las personas que creen en ellos, pero especialmente para aquellos que no creen en ellos”, compartía en sus redes el emocionado cantante dos días después de su victoria, tras la que se declaró en estado de shock.

Por qué Olly renunció a Eurovisión

Como ganador del Festival de Sanremo, Olly era el candidato natural para ser el representante de Italia en Eurovisión, pero tras celebrar el triunfo decidió que necesitaba tomarse un tiempo para pensarlo. En medio de una gira, con las entradas agotadas y nuevas fechas anunciadas en 2026, el cantante anunció que necesitaba descansar aunque consideraba “un honor poder participar en un evento tan importante”.

"Todavía tengo que procesar el hecho de que gané el Festival —nunca consideré la idea de ganarlo— y tengo que salir de esta gran burbuja que quiero desinflar también porque se trata de música, esta semana no se pueden salvar vidas. La música debe llegar al público sin demasiadas cosas a su alrededor”, explicaba al día siguiente en una entrevista al Corriere della Sera.

Finalmente, el 22 de febrero, siete días después de la mágica noche, hizo pública su decisión de no participar en Eurovisión. “Llevo días preguntándome y preguntando a todos su opinión, y la respuesta siempre es la misma, ‘al final uno tiene que hacer lo que le apetezca’, porque todos saben lo mucho que significa para mí ser yo mismo, siempre. Ahora, no creo que os pusierais tristes si cambiase los conciertos por Eurovisión, pero creo firmemente que necesito conectar con todo lo que me está pasando antes de mirar más adelante, antes de continuar con mi querido aprendizaje en directo del que siempre hablo con infinito orgullo”, arrancaba el comunicado del rapero.

“Por eso he decidido renunciar a la oportunidad de participar en el Festival de Eurovisión, consciente de que es una de esas cosas que quizá te sucede solo una vez en la vida. Agradezco a quienes votaron por mí y me dieron la oportunidad de tener este privilegio: espero verlos pronto en alguno de mis conciertos para corresponderles todo el cariño que estoy recibiendo estos días”, explicaba a todos los que depositaron su confianza en él. Además, respondía a los que le reprochaban estar perdiendo una gran oportunidad: “Podrán decir que estoy renunciando a un sueño, pero creo que simplemente he elegido vivirlo a mi propio ritmo”.

Concluía su comunicado deseando suerte a quien iba a ocupar su lugar y celebraba que la música en Italia esté “llena de artistas formidables y el elenco de este año es la prueba más sincera de ello”.

Lucio Corsi, el gran descubrimiento de Sanremo

Horas más tarde de conocerse la renuncia, la RAI anunció que el segundo clasificado, Lucio Corsi, sería el representante en Eurovisión con la balada Volevo essere un duro. “Nos vemos en Eurovisión. Siempre he perseguido guitarras que se escapan de sus estuches, pianos que se escapan de sus casas, armónicas arrastradas por el viento, esta vez perseguiré también los instrumentos. Gracias a todos, estoy muy feliz”, agradecía el músico que acumula más de medio millón de likes en ese post, entre otros de Damiano David, el cantante de Maneskin, que le contestaba “Magia”.

A pesar de la victoria de Olly, el verdadero descubrimiento de esta edición de Sanremo ha sido el cantautor de 31 años que luce un estilo glam, a lo David Bowie. Corsi, que ya era conocido en los círculos indie de la música italiana, se ganó al público italiano tras su paso por el festival con una canción sobre la vulnerabilidad y con un dúo con el muñeco Topo Gigio interpretando el clásico Nel blu, dipinto di blu, que se convirtió es tendencia en las redes sociales.