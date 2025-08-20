Viena será la sede de Eurovisión 2026

¡Ya es oficial! Eurovisión 2026 se celebrará en Viena. La organización ha elegido la capital de Austria para albergar la 70ª edición del festival europeo de la canción que se celebrará los días 12, 14 y 16 de mayo.

Esta será la tercera vez que Viena acoge el certamen, tras haberlo hecho en 1967 y en 2015, entrando así en el cuarto puesto del rankingde ciudades que más veces han asumido este papel. Por delante están Dublín, Londres y Luxemburgo y empatadas en esa posición Copenhague, Malmö y Estocolmo.

La victoria del cantante austriaco Johannes Pietsch, conocido artísticamente como JJ, en la final de Eurovisión 2025 con la canción Wasted Love convirtió a Austria en país anfitrión de esta nueva edición. Lo mismo había ocurrido en 1966 cuando ganó Udo Jürgens con la canción Puppet on a String y en 2014 con la victoria de Conchita Wurst en Rise Like a Phoenix.

El escenario de Eurovisión 2026

El anuncio de la sede de Eurovisión 2026 ha venido acompañado del anuncio del espacio que acogerá la celebración: el Wiener Stadthalle, el estadio cubierto más grande de Austria con aforo para 16.000 personas.

El recinto acogerá las tres grandes galas de Eurovisión —las semifinales del martes 12 y jueves 14 de mayo y la final del sábado 16— y la ciudad será sede de una semana de fiesta. Está previsto que en los próximos meses se vayan revelando detalles de estos eventos y cuál será la ubicación de la Eurovision Village y el Euroclub. ¡Estaremos atentos!