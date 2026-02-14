Qué artistas invitados actúan en la final del Benidorm Fest 2026

El sábado 14 de febrero solo un finalista del Benidorm Fest se alzará con el trofeo de la Sirenita de Oro. Y lo hará en una gala repleta de sorpresas y grandes invitados que ya han confirmado que actuarán sobre el escenario alicantino.

La gran final del Benidorm Fest 2026 está muy cerquita. Ya conocemos a los 12 candidatos que actuarán este sábado 14 de febrero, celebrando así San Valentín sobre el escenario del Palau L'Illa de Benidorm.

Esta quinta edición del festival es la primera en la que la final acoge a tantos concursantes, y entre ellos se encuentra la candidatura que se llevará los 150.000 euros del premio.

Y por si eran pocos los finalistas, también actuarán durante la última gala del festival grandes invitados.

Las ganadoras de todas las ediciones

La quinta edición del Benidorm Fest quiere reunir a todas sus vencedoras sobre el escenario, y lo hará en la gran final. Así, actuarán como invitadas Chanel (2022), Blanca Paloma (2023) y Nebulossa (224).

La última por confirmar fue Melody, quien también volverá a actuar en el mismo sitio donde consiguió el micrófono de Bronce en 2025. "Estaré en la final del Benidorm Fest, con vosotros. Compartiendo música y pasándolo superbién", anunció la de Dos Hermanas.

¿Reconciliación de Melody con el Benidorm Fest?

Las semanas posteriores a Eurovisión 2025 fueron muy polémicas. Melody decidió alejarse del foco público tras su 24ª posición en el certamen para estar con su familia. "Antes de terminar Eurovisión, yo ya notifiqué que necesitaba ver a mi familia, a mi hijo, porque estaba muy cansada. Son muchos meses de trabajo, de dedicación a la candidatura y a la promesa que había hecho a España", dijo en la rueda de prensa posterior.

En ese encuentro, Melody señaló diferencias sustanciales entre ella y el equipo de Eurovisión, y evitó posicionarse a nivel político ante la participación de Israel. "Para mí, lo más importante es la música, el arte y respetar el espíritu de paz por el que se creó el festival, que fue para unir a los pueblos a través de la música. Hay ciertas cosas que se salen del ámbito artístico, y de lo que no sé, no voy a hablar. Pero quiero dejar claro que por encima de todo lo que más deseo en el mundo es que haya amor, haya paz y que ojalá los conflictos que hay en muchas partes del mundo se acabasen. Nos merecemos vivir en un mundo lleno de amor. Amo el arte, amo la paz y amo el amor", añadió.

En cuanto a su relación con la delegación española de Eurovisión, señaló diferencias: "Por supuesto que ha habido cosas en las que hemos debatido y no he estado de acuerdo. La puesta en escena... A mí había cosas que me habría gustado decidir, como las pantallas, que no las vi hasta el día de antes, pero eso no me quita la felicidad que tengo. Ha sido un trabajo muy bonito y que va a quedar en el corazón de la gente", dijo.

Pero, según las bases de 2025, el ganador del Benidorm Fest se compromete a "participar y actuar" en la siguiente edición del certamen. "Artista también estará disponible para participar y actuar en cualquier programa o acto de RTVE que lo solicite y en las condiciones habituales que se acuerden, desde agosto de 2025 hasta la celebración del siguiente Festival de Eurovisión, salvo que RTVE acepte la justificación de motivos que lo impidan. Especialmente se compromete a participar y actuar en los actos de selección del/la representante del siguiente Festival de Eurovisión (Benidorm Fest 2026 o proceso que se acuerde)".