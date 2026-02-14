Quiénes son los presentadores de la final del Benidorm Fest 2026

¡Por fin llegó la finalidad del Benidorm Fest! Los 12 finalistas ya han sido seleccionados para optar a hacerse con la Sirenita de Oro y ganar un cuantioso premio en metálico. Sin embargo, este premio no es la única novedad de esta edición en la que el seleccionado no se presentará a Eurovisión, sino que habrá otros dos concursantes que también ganarán algo...

Para esta edición, los presentadores también han cambiado, siendo la gran novedad Lalachús, la presentadora de los viernes de Cuerpos especiales, que se suma a esta final, aunque todavía se desconoce su papel.

Sin embargo, estará acompañada por Inés Hernand, quien ya es veterana en el evento, y por Javier Ambrossi y Jesús Vázquez.

Con estos cuatro nuevos rostros daremos bienvenida a esta noche que estará llena de música, risas y alguna que otra reivindicación:

Jesús Vázquez

Jesús Vázquez es el veterano del elenco de presentadores, por lo que es lógico que haya sido elegido junto a Javier Ambrossi para presentar la gala.

El gallego de 60 años asume este reto tras años de experiencia en formatos televisivos, y sobre todo en los musicales. Entre otros, destaca su papel al frente de Operación Triunfo en 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, ediciones en las que participaron Edurne y Pablo López.

Además, ha presentado programas como La Voz,La Voz Kids y, siendo muy joven, el programa de música La quinta marcha con Penélope Cruz.

Lalachus

Para la final del Benidorm Fest, la presentadora de Cuerpos especialesse apunta a este reto tras ser conductora de la última edición de los Premios Ídolo y ponerse al frente de las Campanadas de 2025. La compañera de Nacho García en el morning de Europa FM se suma al plantel tras bromear a principios de año con la posibilidad de participar en el festival.

La cómica inició su carrera gracias a las redes sociales, donde subía vídeos humorísticos con un carácter cercano.

Inés Hernand

Podría decirse que Inés Hernand es la experta en el Benidorm Fest y también del backstage, pues allí recibe a los participantes después de sus actuaciones.

Para la cómica esta es su cuarta vez al frente de este formato —participó en 2022, 2023 y 2025— en el que se mueve como pez en el agua. Sus bromas son uno de los grandes alicientes de las galas, por lo que es muy probable que un año más nos sorprenda con sus ocurrencias.

Inés Hernand es una personalidad bastante reivindicativa, algo que siempre demuestra allá donde vaya, ya sea de forma seria o haciendo uso del humor.

Javier Ambrossi

"Nunca le he dicho que no a ningún reto": Javier Ambrossi abre las puertas a convertirse en máscara | antena3.com

Javier Ambrossi es el rostro más inesperado de esta edición, aunque lo cierto es que no le falta experiencia como presentador ni en formatos musicales. En 2024 fue conductor de la gala de los Premios Goya junto a Ana Belén y su ya expareja Javier Calvo. Además, es investigador habitual en Mask Singer y, en el terreno de los talents, es jurado de Drag Race España.

Junto a Calvo ha dirigido piezas audiovisuales como las series Paquita Salas, Veneno y Mariliendre o la película La Llamada, así como la obra de teatro en la que se basa.

En cuanto a su rol en el concurso, él es el encargado de presentar las galas junto a Jesús Vázquez.