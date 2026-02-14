Cómo funciona el sistema de votaciones del Benidorm Fest 2026

El ganador del Benidorm Fest 2026 es una decisión que toman el jurado profesional del festival, compuesto por ocho miembros, y el que se llama jurado popular, que a su vez está compuesto por un jurado demoscópico y la sociedad en general.

Como en las cuatro ediciones anteriores, el festival creado para elegir al representante de España en Eurovisión y que este año tiene otra naturaleza al retirarse España del certamen europeo por la presencia de Israel tiene un sistema mixto de votaciones a fin de que todo el mundo pueda participar en la decisión, aunque los votos no valen exactamente igual.

La opinión del jurado profesional representa un 50% de la puntuación final que obtiene cada participante.

Y la opinión del público también representa el otro 50% pero este se obtiene de la suma del jurado demoscópico (25%) y del televoto y voto por aplicación (25%).

Quién forma el jurado profesional, el jurado demoscópico y el del público

El jurado profesional del Benidorm Fest lo forman ocho profesionales de la industria, son Alicia García, Dani Ruiz, Sonia Durán, Melanie Parejo, Ignacio Mayer, Javier Llano, Almudena Heredero y Roberto Santamaría.

El jurado demoscópico está compuesto por una muestra de 350 personas seleccionadas por una empresa de investigación de mercados. Entre todas representan a la sociedad española, por lo que en el grupo hay variedad de edad, género, clases sociales o comunidad autónoma. Todas son anónimas.

El televoto o voto por aplicación lo puede ejercer cualquier espectador que quiera valorar las actuaciones de los participantes.

Cuándo se puede empezar a votar

A diferencia de lo ocurrido en las semifinales, en la final las líneas para la votación del público mediante sistema de televoto (llamadas telefónicas y/o SMS) y de la aplicación se abren desde el inicio de la gala ya que se entiende que los espectadores ya han visto las propuestas de los 12 finalistas en la primera y segunda semifinal

De mismo modo, el jurado demoscópico y el jurado popular también puede empezar a votar al empezar la final.

Una vez que termine el tiempo de votaciones, determinado por la organización, se cierran las líneas y se procede al recuento de los votos para después compartirlo con los espectadores y conocer así al ganador o ganadora de la edición.

Cómo se hace el reparto de puntos

Jurado profesional (50%)

Cada miembro del jurado profesional valora cada actuación con los siguientes puntos: 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. La puntuación más alta (12) es para la candidatura más valorada y la más baja (1), para la menos.

A continuación se suman los puntos de cada candidato y se establece un ranking para traducir las puntuaciones de nuevo en 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Así, el candidato que más puntos tenga se lleva el 12 del jurado profesional; el siguiente, el 11; el siguiente, el 10; etc.

Jurado demoscópico (25%)

Cada miembro del jurado demoscópico debe colocar a los participantes en un ranking en el que la primera posición sea para el finalista mejor valorado (1 punto) y la número 12, para el menos valorado (12 puntos).

A partir de los rankings individuales se elabora un ranking general sumando los puntos obtenidos por cada candidato. Así, el que menos puntos reciba se colocará en el número 1 del ranking final y el que más obtenga, en el número 12. Una vez hecho, la posición de cada candidato en el ranking se traduce en puntos.

El primero suma 48 puntos; el segundo, 44; el tercero; 40... y así sucesivamente (36 / 32 / 28 / 24 / 20 / 16 / 12 / 8) hasta llegar a 4 para el que está en la posición 12.

Televoto y app (25%)

Aquí hay que tener en cuenta las votaciones obtenidas a través de llamadas de teléfono y/o SMS y la app del Benidorm Fest. A partir de la suma de los voto recibidos por estos medios se elabora un ranking en el que las posiciones se traducen en puntos. La más alta se lleva 48 puntos, después 44, la siguiente 40... hasta llegar a 4 puntos.

En caso de empate, se lleva la mejor puntuación el candidato que haya obtenido más votos en dos de los tres sistemas de votos (app, llamadas y SMS).

En qué orden se dan a conocer los votos

Hecho el recuento de votos, toca compartir los resultados con los candidatos y los espectadores.

Los primeros puntos que se conocen son los asignados por el jurado profesional, que desvelan la puntuación por orden de menor a mayor número de puntos obtenidos.

A continuación se comunican los votos del jurado demoscópico, de menos a más, y finalmente se anuncian los resultados del voto del público. En ambos caso se hacen del menos votado al más votado.

El último paso es compartir la suma total de puntos de cada candidatura, y por tanto, el nombre de la ganador o ganadora del Benidorm Fest 2026.

¿Qué pasa en caso de empate?

En caso de empate, el voto que más pesa es el del jurado profesional. Es decir, la candidatura que se llevaría mejor posición es la que haya obtenido mayor puntuación de este grupo. Y, si aún así hubiese empate, se elegiría al finalista que haya obtenido más puntuaciones máximas (12 puntos) de estos.

En todo caso, en la final solo se resuelven los empates de candidaturas que afecten al primer y segundo puesto.