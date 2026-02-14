Especial

Los 12 candidatos

Favoritos

Orden de actuaciones

Más noticias

DOCE FINALISTAS

Orden de actuación de la final del Benidorm Fest 2026

Benidorm Fest 2026 celebra este sábado su Gran Final con 12 candidatos que compiten por hacerse con alguno de los tres premios de esta edición. La gala, que arranca a las 22:00 horas y está previsto que termine a las 00:50 horas, se divide en dos bloques con seis participantes en cada uno. Te contamos cuándo salen al escenario y cuál es el orden de actuaciones.

Rosalinda, ASHA y Izan Llunas, finalistas del Benidorm Fest 2026.

Madrid14/02/2026 20:10

Doce artistas se suben al escenario en la Gran Final del Benidorm Fest 2026. A las 22:00 horas arranca la gala de la que, por primera vez desde que se creó el certamen musical, no saldrá el representante de España en Eurovisión.

Los candidatos compiten en esta ocasión por otros premios —hay tres diferentes, incluido uno en metálico— y lo hacen siguiendo un esquema. La final se divide en dos mitades y en cada una se suben al escenario seis artistas, siguiendo el orden de actuaciones establecido por sorteo (en el caso de ocho artistas) y con la participación de la dirección artística del festival (en el de los otros cuatro).

Así, la noche la abre el cantante MAYO con la canción Tócame y la cierra el dúo formado por Tony Grox & Lucycalys con la canción T amaré. Apunta aquí el orden exacto y no te pierdas nada de lo que ocurra en la final.

Orden de actuaciones para la final del Benidorm Fest 2026

Primera mitad

1. MAYOTócame

2. KITAIEl Amor Te Da Miedo

3. ASHA Turista

4. Dani JBailándote

5. The QuinquisTú No Me Quieres

6. Izan Llunas — ¿Qué vas a hacer?

Segunda mitad

7. Mikel Herzog Jr.Mi Mitad

8. María León y Julia MedinaLas damas y el vagabundo

9. Rosalinda GalánMataora

10. KennethLos Ojos No Mienten

11. Miranda! & bailamamáDespierto Amándote

12. Tony Grox & LucycalysT amaré