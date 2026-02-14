Orden de actuación de la final del Benidorm Fest 2026

Doce artistas se suben al escenario en la Gran Final del Benidorm Fest 2026. A las 22:00 horas arranca la gala de la que, por primera vez desde que se creó el certamen musical, no saldrá el representante de España en Eurovisión.

Los candidatos compiten en esta ocasión por otros premios —hay tres diferentes, incluido uno en metálico— y lo hacen siguiendo un esquema. La final se divide en dos mitades y en cada una se suben al escenario seis artistas, siguiendo el orden de actuaciones establecido por sorteo (en el caso de ocho artistas) y con la participación de la dirección artística del festival (en el de los otros cuatro).

Así, la noche la abre el cantante MAYO con la canción Tócame y la cierra el dúo formado por Tony Grox & Lucycalys con la canción T amaré. Apunta aquí el orden exacto y no te pierdas nada de lo que ocurra en la final.

Orden de actuaciones para la final del Benidorm Fest 2026

Primera mitad

1. MAYO — Tócame

2. KITAI — El Amor Te Da Miedo

3. ASHA — Turista

4. Dani J — Bailándote

5. The Quinquis — Tú No Me Quieres

6. Izan Llunas — ¿Qué vas a hacer?

Segunda mitad

7. Mikel Herzog Jr. — Mi Mitad

8. María León y Julia Medina — Las damas y el vagabundo

9. Rosalinda Galán — Mataora

10. Kenneth — Los Ojos No Mienten

11. Miranda! & bailamamá — Despierto Amándote

12. Tony Grox & Lucycalys – T amaré