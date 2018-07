Celebra el lanzamiento de 'Global Warming' de Pitbull en ¿Me Pones?

Pitbull lanza el 20 de noviembre Global Warming, su séptimo álbum de estudio que siguiendo la línea de su precesor, Planet Pit, cuenta con colaboraciones de primer nivel.

De este nuevo trabajo, ya podemos escuchar Feel this moment con Christina Aguilera, Have some fun con The Wanted, Drinks for you (Ladies Anthem) con Jennifer López y Back in time, el tema principal de la BSO de Men In Black 3. También colaboran en este disco artistas de la talla de Chris Brown, Usher, Enrique Iglesias, entre otros.

