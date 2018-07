Escucha 'Have some fun', la colaboración de The Wanted y Pitbull

Ya puedes escuchar Have some fun, la colaboración de The Wanted, Afrojack y Pitbull para Global Warming , el próximo disco del rapero que se publicará el 19 de noviembre.

Usher, Jennifer López, Enrique Iglesias, Christina Aguilera, The Wanted y Akon son los artistas que colaboran en Global Warming, el próximo disco de Pitbull que verá la luz el 19 de noviembre.

Hace unas semanas se filtró Feel this moment, la colaboración junto a Christina Aguilera y ahora se ha publicado Have some fun, con The Wanted y Afrojack. Escúchala a continuación: