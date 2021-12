Adele, Ed Sheeran, Aitana, Ana Mena o Sebastián Yatra: 38 canciones para celebrar la Navidad

La Navidad ya está aquí y con ella el árbol, el belén, los turrones y, por supuesto, los villancicos. Si ya te has cantado de escuchar por enésima vez All I Want For Christmas de Mariah Carey y estás saturado de las canciones navideñas, no te preocupes. ¡Tenemos la solución para tí!

Para que no dejes de escuchar los mejores temazos del momento, tenemos una nueva entrega de la Lista de Éxitos de Europa FM. Disfruta de estrellas internacionales como Adele y su Easy on me, The Weeknd con hits como Blinding Lights y Save your tears; o Dua Lipa con su colaboración con Elton John, Cold Heart, o su temazo Love me again.

Si eres de los que prefieren el pop rock en español, también tenemos música para ti. Desde el buen rollo de Camilo con Millones o Indigo; colaboraciones entre España y otros países como Ana Mena y Rocco Hunt, Beret y Morat o Aitana y Nicki Nicole.

Por supuesto, tampoco nos hemos olvidado de nuestras bandas como Miss Caffeina con su temazo Por si, La Pegatina con Down for love, o La La Love you junto a Nena Daconte rescatando el hit Tenía tanto que darte.

¡Te guste el estilo que te guste tenemos música para ti!

Dale a play y disfruta de nuestra selección semanal.